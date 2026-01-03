“ศุภชัย” ปูด พรรคใหญ่ ลักไก่ส่งชื่อผู้สมัคร สส. ในพื้นที่ภาคกลาง ทำไพรมารีโหวตไม่ถูกต้อง จี้ กกต. สอบด่วน ชี้โทษหนักถึงขั้นยุบพรรค

เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2569 นายศุภชัย ใจสมุทร ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ แกนนำพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ขณะนี้พบกระบวนการในการส่งผู้สมัคร สส.ของพรรคการเมืองใหญ่พรรคหนึ่ง จัดทำไพรมารีโหวตไม่ถูกต้องในพื้นที่ภาคกลาง โดยไม่มีตัวแทนพรรคการเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมายในจังหวัดนั้น แต่พรรคการเมืองดังกล่าวได้ออกหนังสือรับรองผู้สมัครในหลายเขตเลือกตั้งของจังหวัดนั้น

หากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดจริงตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มีบทลงโทษร้ายแรง อาจนำไปสู่การยุบพรรคได้

นายศุภชัย กล่าวต่อว่า ขอเรียกร้องให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เร่งตรวจสอบและทำความกระจ่างในเรื่องดังกล่าวโดยเร็ว และขอฝากสื่อมวลชนและประชาชนร่วมกันติดตามการดำเนินการของ กกต.อย่างใกล้ชิด เพื่อให้กระบวนการเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริต และเที่ยงธรรม

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