นิพิฏฐ์ ปูด พ่อค้างูเห่า ทุ่ม 20 ล้าน แลกแหกมติ ปชป. ยกมือโหวต นายกฯ “อ.” แฉอีกเงินเทาซื้อเสียง หัวละ 2,000 บาท ลั่นเริ่มที่พัทลุง ต้องให้จบที่พัทลุง
วันที่ 3 ม.ค. 2569 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “พ่อค้างูเห่า” รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง บอกผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ว่า หากชนะเลือกตั้งขอให้เลือก อ.เป็นนายกรัฐมนตรี หากปชป.ไม่ร่วมรัฐบาลด้วย ก็ขอให้แหกมติพรรคออกมา มีค่ายกมือให้ 20 ล้านบาท
จะบ้ารึ!! ริจะฟักไข่งูเห่าตอนนี้เลยรึ ดีนะ เที่ยวนี้ผมไม่ขึ้นเวทีปราศรัย นี่ถ้าผมปราศรัยด้วย รับรองถูกถล่มราบยิ่งกว่าโดนไข่ F-16 แน่
จากนั้น นายนิพิฏฐ์ ได้โพสต์อีกว่า ให้มันจบที่พัทลุง การซื้อเสียงในภาคใต้ เริ่มต้นที่จ.พัทลุง ในปี 2562 ด้วยการนำ“บุรีรัมย์โมเดล” มาใช้ คือการถ่ายบัตรประชาชน แล้วซื้อเสียงตามจำนวนบัตรที่ได้ถ่ายมา
เมื่อวิธีการนี้ใช้ได้ผล วิธีการนี้ก็ระบาดไปทั่วภาคใต้ กลายเป็นการซื้อเสียงที่เรียกว่า“พัทลุงโมเดล” เมื่อมันเริ่มที่พัทลุง จึงเป็นหน้าที่ของชาวพัทลุง ต้องร่วมมือกัน“กำจัด” วิธีการนี้เสีย ด้วยการ“รับเงินแล้วลงโทษด้วยการไม่เลือก”
วันนี้ มีการพูดกันว่า จะซื้อเสียงด้วยเงินเทา ห้วละ 1,500-2,000 บาท ซึ่งถือว่า สูงที่สุดในประเทศไทย เมื่อการซื้อเสียงนี้มันเริ่มต้นที่พัทลุง ก็ต้องทำให้มันจบที่พัทลุง