นิพิฏฐ์ ปูด พ่อค้างูเห่า ทุ่ม 20 ล้าน แลกแหกมติ ปชป. ยกมือโหวต นายกฯ “อ.” แฉอีกเงินเทาซื้อเสียง หัวละ 2,000 บาท ลั่นเริ่มที่พัทลุง ต้องให้จบที่พัทลุง

วันที่ 3 ม.ค. 2569 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “พ่อค้างูเห่า” รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง บอกผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ว่า หากชนะเลือกตั้งขอให้เลือก อ.เป็นนายกรัฐมนตรี หากปชป.ไม่ร่วมรัฐบาลด้วย ก็ขอให้แหกมติพรรคออกมา มีค่ายกมือให้ 20 ล้านบาท

จะบ้ารึ!! ริจะฟักไข่งูเห่าตอนนี้เลยรึ ดีนะ เที่ยวนี้ผมไม่ขึ้นเวทีปราศรัย นี่ถ้าผมปราศรัยด้วย รับรองถูกถล่มราบยิ่งกว่าโดนไข่ F-16 แน่

นิพิฏฐ์

นิพิฏฐ์ ปูด พ่อค้างูเห่า ทุ่ม 20 ล้าน แลกยกมือโหวต นายกฯ “อ.”

จากนั้น นายนิพิฏฐ์ ได้โพสต์อีกว่า ให้มันจบที่พัทลุง การซื้อเสียงในภาคใต้ เริ่มต้นที่จ.พัทลุง ในปี 2562 ด้วยการนำ“บุรีรัมย์โมเดล” มาใช้ คือการถ่ายบัตรประชาชน แล้วซื้อเสียงตามจำนวนบัตรที่ได้ถ่ายมา

เมื่อวิธีการนี้ใช้ได้ผล วิธีการนี้ก็ระบาดไปทั่วภาคใต้ กลายเป็นการซื้อเสียงที่เรียกว่า“พัทลุงโมเดล” เมื่อมันเริ่มที่พัทลุง จึงเป็นหน้าที่ของชาวพัทลุง ต้องร่วมมือกัน“กำจัด” วิธีการนี้เสีย ด้วยการ“รับเงินแล้วลงโทษด้วยการไม่เลือก”

วันนี้ มีการพูดกันว่า จะซื้อเสียงด้วยเงินเทา ห้วละ 1,500-2,000 บาท ซึ่งถือว่า สูงที่สุดในประเทศไทย เมื่อการซื้อเสียงนี้มันเริ่มต้นที่พัทลุง ก็ต้องทำให้มันจบที่พัทลุง

นิพิฏฐ์

นิพิฏฐ์ แฉเงินเทาซื้อเสียงหัวละ 2,000 บาท ที่พัทลุง

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