อิ๊งค์-สามี เข้าเยี่ยม ทักษิณ หลังจ่อคุมขังครบ 6 เดือน เผยคุณพ่อยังเเข็งเเรงดี พร้อมอัพเดตชีวิตธรรมดา ยังอุบใช้บ้านจันทร์ส่องหล้าเป็นสถานที่คุมประพฤติ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 มี.ค.2569 ที่เรือนจำคลองเปรม น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรืออิ้งค์ อดีตนายกรัฐมนตรี และนายปิฎก สุขสวัสดิ์ หรือปอ สามี เป็นตัวแทนครอบครัว เดินทางมาเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมกับทีมทนายความ
บรรยากาศช่วงเช้า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร และสามี นั่งรถยนต์ส่วนตัวเดินทางมาบริเวณประตูหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม โดยมีกลุ่มคนเสื้อแดงร่วมให้การต้อนรับ ก่อนทั้งหมดจะยกมือไหว้สวัสดีทักทาย โดยกลุ่มคนเสื้อแดงต่างตะโกนประสานเสียงว่า “สวัสดีค่ะ สวัสดีครับนายกฯ อิ๊งค์คนสวย“
จากนั้นทั้งคู่เข้าไปเยี่ยมนายทักษิณภายในเรือนจำฯ โดยยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งระหว่างเดินผ่านประตู 1 ทางเข้านั้น นายปิฎก สามีของ น.ส.แพทองธาร ได้ยกมือซ้ายขึ้นแตะบ่าข้างขวาของ น.ส.แพทองธาร ในลักษณะเป็นการให้กำลังใจกัน
ต่อมา วลา 11.00 น. หลังเข้าเยี่ยมนายนายทักษิณ เป็นเวลา 1 ชม. น.ส.แพทองธาร และนายปิฎก ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ก็เป็นปกติ อัพเดตชีวิตธรรมดา ส่วนสุขภาพคุณพ่อยังเเข็งเเรงดี ตอนนี้โอเค
เมื่อถามว่าวันที่ 9 มี.ค.นี้ จะครบ 6 เดือนแล้ว รู้สึกอย่างไรบ้างเพราะก็เป็นเวลาครึ่งปีแล้ว ปรากฏว่า น.ส.แพทองธาร ก้มหน้าสักครู่และเงยหน้าตอบว่า “ก็..รู้สึกว่านาน ก็ให้กำลังใจกันไปว่าอีก 2 เดือนจะได้ออกแล้ว หวังว่าคงต้องให้กำลังใจกันไป ให้ท่านมีกำลังใจในทุกวัน”
เมื่อถามว่า น.ส.แพทองธาร จะเป็นผู้อุปการะเอง และใช้บ้านจันทร์ส่องหล้าเป็นสถานที่คุมประพฤตินายทักษิณเหมือนเดิมหรือไม่ น.ส.แพทองธาร เผยว่า เดี๋ยวคงต้องคุยกันอีกที เมื่อถามถึงสถานการณ์สงครามตะวันออกกลาง ได้มีการพูดคุยบ้างหรือไม่ น.ส.แพทองธาร เผยว่า ไม่ได้คุยค่ะ