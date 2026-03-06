“นายกฯ” รับ เป็นห่วงทุกเรื่อง “น้ำมัน-ตลาดหลักทรัพย์-ราคาสินค้า” หวังกระทบปชช. น้อยที่สุด ปฏิเสธตอบคำถาม เอกอัครราชทูต สหรัฐอเมริกา เข้าพบ
6 มี.ค. 69 – ที่กองบินตำรวจ ดอนเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงการประชุม มาตรการน้ำมัน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อ 5 มี.ค. ที่ผ่านมาว่า ตนได้มอบหมายให้ รมว.พลังงาน ชี้แจงแล้ว ซึ่งข้อมูลเป็นไปตามนั้น
เมื่อถามว่า เป็นห่วงด้านไหนเป็นพิเศษหรือไม่ นายกฯ อนุทิน กล่าวว่า เป็นห่วงทุกด้าน ทั้งเรื่องการสำรองน้ำมันในประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งพยายามดำเนินการทุกอย่างเพื่อไม่ให้มีผลกระทบ แต่หากเกิดผลกระทบ ก็ต้องน้อยที่สุด ประชาชนจะได้ไม่ต้องมาแบกรับ
เมื่อถามถึง กรณี เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เข้าพบ เมื่อวันที่ 4 มี.ค. ที่ผ่านมา ได้พูดคุยอะไรกันบ้าง นายกฯ ปฏิเสธตอบคำถาม โดยระบุว่า เอาแต่เรื่องน้ำมัน