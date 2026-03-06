เพื่อไทยจัดงานวันสตรีสากล 2569 จิราพร ย้ำ พท.ดันร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวฉบับใหม่ มุ่งช่วยเหลือผู้เสียหายออกจากวงจรความรุนแรงได้จริง ไม่ใช่เพียงบังคับไกล่เกลี่ย
เมื่อวันที่ 6 มี.ค.2569 ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) พรรคพท.จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2569 ภายใต้ชื่องาน “Blossom & Blemish: แด่ทุกเส้นทางแห่งการต่อสู้ มีร่วงโรย มีเติบโต เพื่อรอวันผลิบานอย่างสง่างาม” พร้อมประกาศเจตนารมณ์ผลักดันร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ให้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา เพื่อสร้างระบบคุ้มครองที่เป็นรูปธรรมแก่ผู้หญิงและสมาชิกทุกคนในครอบครัว ทั้งนี้ มีนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ สส.บัญชีรายชื่อ และแคนดิเดตนายกฯ พรรคเพื่อไทย ร่วมกิจกรรม
นางมนพร เจริญศรี สส.นครพนม พรรคเพื่อไทย ฐานะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวเปิดงานว่า วันสตรีสากลปีนี้ UN Women กำหนดหัวข้อสำคัญคือ “Rights. Justice. Action. For ALL Women and Girls” ซึ่งสะท้อนว่า สิทธิของผู้หญิงต้องเข้าถึงได้จริง ความยุติธรรมต้องไม่เลือกปฏิบัติ และรัฐต้องลงมือทำให้เกิดผลในเชิงกฎหมาย งบประมาณ และระบบคุ้มครองอย่างเป็นรูปธรรม พรรคเพื่อไทยยืนหยัดสนับสนุนบทบาทผู้หญิงในทางการเมืองมาโดยตลอด โดยจากผลการรับรองการเลือกตั้งปี 2569 ปัจจุบันพรรคมี สส.หญิง 18 คน จาก 74 คน หรือ 24.32% สูงกว่าค่าเฉลี่ยการเมืองไทยที่ผู้หญิงมีสัดส่วนประมาณ 19% ซึ่งสะท้อนว่าพื้นที่ของผู้หญิงในทางการเมืองกำลังขยายตัว และเสียงของผู้หญิงสามารถสะท้อนปัญหาและความต้องการของผู้หญิงในสังคมได้อย่างตรงจุด
นางมนพร กล่าวต่อว่า ในด้านนโยบายพรรคเพื่อไทยได้ผลักดันมาตรการสนับสนุนผู้หญิงอย่างต่อเนื่อง ทั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้าถึงแหล่งทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ และศูนย์ช่วยเหลือสังคมแบบเบ็ดเสร็จ (OSCC) ที่ช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการที่ประสบความรุนแรงให้เข้าถึงการดูแลได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
น.ส.ณัฐธิดา เทพสุทิน สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การเพิ่มจำนวนผู้แทนหญิงไม่ใช่เพียงเรื่องสัดส่วนทางการเมือง แต่คือการนำมุมมองของผู้หญิงเข้าไปมีบทบาทในการออกแบบนโยบายและกฎหมาย เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่ฝังรากลึกในสังคมไทย โดยเฉพาะความรุนแรงที่ซับซ้อนกว่าการทำร้ายร่างกาย เช่น ความรุนแรงทางเศรษฐกิจ การควบคุมรายได้ การบังคับให้ลาออกจากงาน หรือการสร้างหนี้ในชื่อผู้หญิง ซึ่งทำให้ผู้เสียหายไม่สามารถหลุดออกจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษได้
น.ส.ณัฐธิดา กล่าวต่อว่า ข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่า ในปี 2567 มีผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเข้าสู่ระบบรายงาน 4,712 ราย แบ่งเป็นผู้หญิง 3,448 ราย และผู้ชาย 1,264 ราย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนราว 14% และหากเทียบย้อนหลัง 5 ปี เพิ่มขึ้นมากกว่า 150% อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็ง เพราะยังมีผู้หญิงจำนวนมากไม่กล้าแจ้งเหตุ เนื่องจากความไม่ปลอดภัย การพึ่งพาทางเศรษฐกิจ และทัศนคติที่มองว่าปัญหาครอบครัวเป็นเรื่องภายใน
น.ส.จิราพร สินธุไพร สส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เมื่อใดก็ตามที่ผู้หญิงมีพื้นที่และบทบาทเป็นผู้กำหนดนโยบายมากขึ้น นโยบายที่สนับสนุน และปกป้องสิทธิสตรีก็จะถูกผลักดันอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น พร้อมย้ำว่า ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงไม่ใช่เรื่องเฉพาะในประเทศไทย แต่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เชื่อมโยงกับบริบทระดับภูมิภาค ทั้งความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ความรุนแรงข้ามชาติ และการค้ามนุษย์ พรรคเพื่อไทยและรัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับสิทธิสตรี และความเท่าเทียมในทุกมิติ ทั้งนโยบายฉีดวัคซีน HPV ฟรี การยกระดับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การพัฒนา OSCC และการผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียม ซึ่งล้วนสะท้อนแนวคิดเดียวกันคือการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเหนือเนื้อตัวร่างกายของทุกคน
น.ส.จิราพร กล่าวอีกว่า พรรคเพื่อไทยยืนยันว่าจะเร่งผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวฉบับใหม่ โดยเปลี่ยนหลักการจากการรักษาสถาบันครอบครัวมาเป็น “ผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง” ขยายนิยามความรุนแรงให้ครอบคลุมทั้งความรุนแรงทางเศรษฐกิจและความรุนแรงทางเพศบนหลัก ความยินยอม และมุ่งช่วยให้ผู้เสียหายออกจากวงจรความรุนแรงได้จริง ไม่ใช่เพียงการบังคับไกล่เกลี่ยเช่นในอดีต