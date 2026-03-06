กกต.เปิดยอด กปน. บาดเจ็บ จากการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเลือกตั้ง 34 คน ใน 11 จังหวัด แต่ไม่บอกสาเหตุ เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือ พร้อมให้กำลังใจ

วันที่ 6 มี.ค. 2569 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ข่าวเลขที่ 208/2569 วันที่ 6 มีนาคม 2569 กกต. เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง ส.ส. และการออกเสียงประชามติ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง ส.ส. และการออกเสียงประชามติ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569

​​ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 34 ราย ใน 11 จังหวัด ได้แก่ ยะลา นครศรีธรรมราช สุรินทร์ ตรัง นครพนม ร้อยเอ็ด อ่างทอง บุรีรัมย์ สกลนคร หนองคาย และลพบุรี

สำหรับรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ มีดังนี้

1.จังหวัดยะลา ​จำนวน 1 ราย ได้แก่​ ​​​พลทหาร วรวุฒิ สุขช่วย

2.จังหวัดนครศรีธรรมราช ​จำนวน 1 ราย ได้แก่​​ น.ส. ศิราพร พูนจันทร์นา

3.จังหวัดสุรินทร์ ​จำนวน 2 ราย ได้แก่​
3.1 น.ส. อมรรัตน์ ทองวรรณ์
​​​3.2 นายสำเนียง สมัญญา

4.จังหวัดตรัง ​​จำนวน 6 ราย ได้แก่
4.1 นางอารีย์ เย่าตัก
​​​4.2 นายวิฑูรย์ รัศมีปาน
​​​4.3 นางญาวสุ แสงรัตน์
​​​4.4 นางอมรรัตน์ สมสู่
​​​4.5 นางพรรณประพร สมสู่
​​​4.6 นางนงนุช หนูวัน

​​5.จังหวัดนครพนม ​จำนวน 7 ราย ได้แก่
5.1 นายวราพร เสนเพ็ง
5.2 นายกิตติศักดิ์ จันทร์ทอน
​​​5.3 นายสมชาติ พิมพิลา
​​​5.4 นายสุกัน แก้วนิล
​​​5.5 น.ส. สิรินญา มหาวงค์
​​​5.6 นายกำพล ภัทรยุคลธร
​​​5.7 นายปริญญา ดีพรหม

​​6.จังหวัดร้อยเอ็ด ​จำนวน 3 ราย ได้แก่
​​​6.1 นายอำนาจ อินทะโส
​​​6.2 นายสุบรรณ ประทุม
​​​6.3 นายสุวิทย์ รำมะนา

​​7.จังหวัดอ่างทอง ​จำนวน 1 ราย ได้แก่​ น.ส.ประภาศิริ ขันทอง

8.จังหวัดบุรีรัมย์ ​จำนวน 4 ราย ได้แก่
​​​8.1 นายวิเชียร แสบรัมย์
​​​8.2 นายวิบูลย์ เที่ยงธรรม
​​​8.3 นายโกศล มหามาตร
​​​8.4 นายนาวิน เศรษฐกุญจร

​​9.จังหวัดสกลนคร ​จำนวน 4 ราย ได้แก่
​​​9.1 นายสมอน แสงบุญมี
​​​9.2 นายชัย ถึงคำภู
​​​9.3 นายสมบัติ คอนสรขันธ์
​​​9.4 นายศรยุทธ สาขามุละ

10.จังหวัดหนองคาย ​จำนวน 3 ราย ได้แก่
​​​10.1 ส.ต.อ. วุฒิพงษ์ คำเอก
​​​10.2 นางอัศราวรรณ บุญอยู่
​​​10.3 น.ส. ปุญชณิฎา ธรรมวาจารย์

​​11.จังหวัดลพบุรี ​จำนวน 2 ราย ได้แก่
11.1 นายอุทิศ ไชยสุระ
11.2 นายประทวน ชมกลิ่น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอแสดงความห่วงใยและขอเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง ส.ส. และการออกเสียงประชามติ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือบริการสายด่วน 1444

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
2

มีในตู้เย็น ทิ้งด่วน! อย. เปิดชื่อ ลูกชิ้น-หมูยอเถื่อน 20 ยี่ห้อ อย่าเสี่ยงนำมารับประทาน
3

โรงเรียนเอกชนดัง โพสต์อาลัย 2 นักเรียนหญิง วัย 14 ปี เสียชีวิตสลด
4

เชื่อมาให้โชค จิ้งจก 2 หาง เกาะศาลพระภูมิ เจ้าของ จุดธูปไหว้ ได้เลข 3 ตัวเน้นๆ
5

ช็อก นักเรียนสาววัย 18 พลัดตกตึกชั้น 5 กลางโรงเรียนย่านหนองจอก
6

รวบแล้วหนุ่มหัวร้อน แพ้เสียงแตรไฟเขียวไม่ขยับขับปาดหาเรื่องคันหลัง ตร.ยึดรถเบนซ์ด้วยส่งฟ้องศาล
7

เศร้าสุดสะเทือนใจ! 2 สาวน้อยวัย 14 เล่นน้ำสระว่ายน้ำหมู่บ้าน จมเสียชีวิตคาสระ
8

หมอโอ๊ค เตือนวิตามินบางตัว-อาหารเสริมที่ไม่ควรซื้อกิน เสี่ยงเส้นเลือดสมองแตก-โรคร้าย
9

คนขยันทุ่มเทไม่เคยปังถึงเวลาสุดปัง! อ.ลักษณ์ เปิด 6 ราศี ดวงรุ่งพุ่งฉุดไม่อยู่ ราศีรวย
10

สยองดอนเมือง หนุ่มถูกแทงก่อนเอา ศพยัดกล่อง หมกชั้น2