กกต.เปิดยอด กปน. บาดเจ็บ จากการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเลือกตั้ง 34 คน ใน 11 จังหวัด แต่ไม่บอกสาเหตุ เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือ พร้อมให้กำลังใจ
วันที่ 6 มี.ค. 2569 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ข่าวเลขที่ 208/2569 วันที่ 6 มีนาคม 2569 กกต. เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง ส.ส. และการออกเสียงประชามติ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง ส.ส. และการออกเสียงประชามติ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569
ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 34 ราย ใน 11 จังหวัด ได้แก่ ยะลา นครศรีธรรมราช สุรินทร์ ตรัง นครพนม ร้อยเอ็ด อ่างทอง บุรีรัมย์ สกลนคร หนองคาย และลพบุรี
สำหรับรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ มีดังนี้
1.จังหวัดยะลา จำนวน 1 ราย ได้แก่ พลทหาร วรวุฒิ สุขช่วย
2.จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ราย ได้แก่ น.ส. ศิราพร พูนจันทร์นา
3.จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2 ราย ได้แก่
3.1 น.ส. อมรรัตน์ ทองวรรณ์
3.2 นายสำเนียง สมัญญา
4.จังหวัดตรัง จำนวน 6 ราย ได้แก่
4.1 นางอารีย์ เย่าตัก
4.2 นายวิฑูรย์ รัศมีปาน
4.3 นางญาวสุ แสงรัตน์
4.4 นางอมรรัตน์ สมสู่
4.5 นางพรรณประพร สมสู่
4.6 นางนงนุช หนูวัน
5.จังหวัดนครพนม จำนวน 7 ราย ได้แก่
5.1 นายวราพร เสนเพ็ง
5.2 นายกิตติศักดิ์ จันทร์ทอน
5.3 นายสมชาติ พิมพิลา
5.4 นายสุกัน แก้วนิล
5.5 น.ส. สิรินญา มหาวงค์
5.6 นายกำพล ภัทรยุคลธร
5.7 นายปริญญา ดีพรหม
6.จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3 ราย ได้แก่
6.1 นายอำนาจ อินทะโส
6.2 นายสุบรรณ ประทุม
6.3 นายสุวิทย์ รำมะนา
7.จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 ราย ได้แก่ น.ส.ประภาศิริ ขันทอง
8.จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 4 ราย ได้แก่
8.1 นายวิเชียร แสบรัมย์
8.2 นายวิบูลย์ เที่ยงธรรม
8.3 นายโกศล มหามาตร
8.4 นายนาวิน เศรษฐกุญจร
9.จังหวัดสกลนคร จำนวน 4 ราย ได้แก่
9.1 นายสมอน แสงบุญมี
9.2 นายชัย ถึงคำภู
9.3 นายสมบัติ คอนสรขันธ์
9.4 นายศรยุทธ สาขามุละ
10.จังหวัดหนองคาย จำนวน 3 ราย ได้แก่
10.1 ส.ต.อ. วุฒิพงษ์ คำเอก
10.2 นางอัศราวรรณ บุญอยู่
10.3 น.ส. ปุญชณิฎา ธรรมวาจารย์
11.จังหวัดลพบุรี จำนวน 2 ราย ได้แก่
11.1 นายอุทิศ ไชยสุระ
11.2 นายประทวน ชมกลิ่น
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอแสดงความห่วงใยและขอเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง ส.ส. และการออกเสียงประชามติ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือบริการสายด่วน 1444