ทวี ชี้ต้องรีบตั้งรัฐบาล แก้รัฐธรรมนูญ หลังประชาชนโหวตเห็นชอบ ชูยกหนี้ กยศ. คนอายุเกิน 35 ปี ยันพรรคประชาชาติจะผลักดันนโยบายที่หาเสียงไว้
วันที่ 6 มี.ค. 2569 ที่รัฐสภา พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ และสส.บัญชีรายชื่อ เข้ารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หลังจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์รายการก้าวสู่สภา สถานีโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10
พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า บ้านเมืองเราขาดสภาไม่ได้ เมื่อมีสภาจะได้มีรัฐบาล โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบัน เราต้องรีบมีรัฐบาลให้เร็วขึ้น ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา ภาพของการเลือกอาจจะออกมาอย่างไรก็ตาม แต่เมื่อประชาชนได้เลือกพวกเรามาแล้ว ต้องเดินไปข้างหน้า
พ.ต.อ.ทวี กล่าวต่อว่า ที่สำคัญครั้งนี้ประชาชนได้ทำประชามติเห็นชอบให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ วาระของสภา จึงมีงานพิเศษ ต้องจัดทำรัฐธรรมนูญ มีอีก 2 ขั้นตอน ต้องทำให้ประชาชนเข้าใจถ่องแท้ ว่าโครงสร้างวิธีการให้ได้รัฐธรรมนูญใหม่จะเป็นอย่างไร
ในเรื่องการแก้ปัญหาภาคใต้ พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า นโยบายที่พรรคประชาชาติใช้หาเสียง มีเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งปัญหาหนึ่งเหมือนกันทั้งประเทศคือการพัฒนาคน เรามีสโลแกนว่า ประชาชาติสร้างคน เพื่อให้คนไปสร้างชาติ
พ.ต.อ.ทวี กล่าวอีกว่า ปัจจุบันคนเรามีปัญหาเรื่องยาเสพติด จะทำอย่างไรต้องกวาดล้าง ยึดทรัพย์นักค้ายาเสพติด ทำอย่างไรให้ผู้ก้าวพลาด ไปเสพยา ได้รับการบำบัดฟื้นฟูรักษาอย่างเต็มที่ เพื่อทำคนให้มีคุณภาพ
พ.ต.อ.ทวี กล่าวต่อว่า อีกปัญหาของคนคือ หนี้สิน โดยเฉพาะหนี้สินเยาวชนจากการศึกษา เราเสนอว่า หนี้จากการศึกษานั้นถ้าอายุเกิน 35 ปี ควรยกหนี้ไปเลย เพราะมีผลบั่นทอนชีวิต เป็นวัยที่มีลูกมีครอบครัวยังต้องมาใช้หนี้การศึกษาอีก
เมื่อถามถึงกฎอัยการศึก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ผ่านมาถือว่าไม่สามารถหยุดยั้งความรุนแรงไฟใต้หรือไม่ พ.ต.อ.ทวี ตอบว่า กฎอัยการศึก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ควรมาใช้กับนักค้ายาเสพติด ไม่ใช่ใช้กับประชาชน นักค้ายาเสพติดใช้กฎหมายธรรมดาอาจไม่ได้ ต้องใช้กฎหมายพิเศษ เอาตัวมาซักถาม สอบสวนได้
พ.ต.อ.ทวี กล่าวถึงกรณีร่วมรัฐบาลว่า การเข้าร่วมรัฐบาล พรรคประชาชาติไม่ใช่พรรคใหญ่ ที่ผ่านมามีผู้แทนของภูมิใจไทยได้เชิญพรรคประชาชาติไปร่วม แต่สุดท้ายการจะได้ร่วมหรือไม่ขึ้นกับพรรคแกนนำรัฐบาล
เมื่อถามถึงนโยบายแก้ภาคใต้ หากร่วมรัฐบาลจะผลักดันอย่างไร พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า จริงๆ แล้วภาคใต้นั้น มีพลวัตมาตลอด เราจะทำอย่างไรให้ทั้งฝ่ายรัฐและผู้ก่อเหตุ ซึ่งเป็นคนไทยด้วยกันก็ควรมีพื้นที่มาร่วมกันพัฒนา ไม่ใช่ความรุนแรง
พ.ต.อ.ทวี กล่าวต่อว่า ปัญหาของภาคใต้ มีปัญหายังมีเรื่องที่ดินทำกิน รัฐไปประกาศทับที่ของประชาชน เราควรนิรโทษกรรม ระบบของภาคใต้มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสูงมาก พี่น้องมุสลิม เมื่อทำธุรกิจต้องมีระบบการเงินปลอดดอกเบี้ย สามารถมีระบบเศรษฐกิจปลอดดอกเบี้ย จึงจะพัฒนาได้
พ.ต.อ.ทวี กล่าวอีกว่า พรรคประชาชาติขอขอบคุณพี่น้องภาคใต้และส่วนอื่นๆ ที่เลือกเราเข้ามา ได้สส. 5 คน ทุกคนเป็นตัวแทนประชาชน นโยบายที่เราหาเสียงไว้ เราต้องนำมาใช้ เราไม่ยึดติดว่าต้องเป็นรัฐบาลหรือไม่ ต้องทำทุกทางเพื่อช่วยประชาชน เป็นฝ่ายค้านก็ช่วยชาวบ้านได้มาก ทำให้ผู้นำพ้นตำแหน่งมาหลายรายแล้ว สำหรับพรรคประชาชาติจะนำนโยบายที่หาเสียงไว้มาทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนจริงๆ