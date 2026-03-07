“กังฟู วสวรรธน์“ รายงานตัวสภาฯ บอกแม้เป็น สส.ปาร์ตึ้ลิสต์ 1 เดียวไทรวมพลัง แต่เป็นผู้แทนเสียงคนชายแดน ย้ำไม่วิ่งเข้าหาตำแหน่ง รอ ภท.เชิญร่วม รบ.เป็นทางการ
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 มี.ค.2569 ที่รัฐสภา นายวสวรรธน์ พวงพรศรี สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทรวมพลัง เดินทางมารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 27
นายวสวรรธน์ กล่าวว่า ขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความเมตตาและความไว้วางใจทั้ง สส.แบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อของพรรคไทรวมพลัง โดยตนแม้จะเป็นหนึ่งเสียงจากบัญชีรายชื่อที่อยู่ในจังหวัดชายแดน เพื่อผู้แทนเสียงของคนชายแดน และขอบคุณคนที่ไม่ได้เลือก เราก็พร้อมที่จะทำงานให้กับคนในภาพรวมคนที่เลือกและคนที่ไม่เลือก เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพรรคการเมืองที่จะช่วยประสานงานไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหน เราไม่ต้องการความขัดแย้ง เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน เรายินดีที่จะทำแทน
พรรคไทรวมพลังได้มีการวางรูปแบบการทำงานในสภาฯ จะมีการหารือในแต่ละสัปดาห์ ต้องวางแผนล่วงหน้าเพราะผู้แทนของพรรคไทรวมพลังเป็น สส.ที่มาจากต่างจังหวัด เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกันในการนำปัญหาของแต่ละพื้นที่มาสะท้อนให้กับสภาฯ ได้รับทราบเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป รวมถึงสานงานต่อเกี่ยวกับกฎหมายที่ยังค้างอยู่ในสภาชุดที่ผ่านมา ทั้ง พ.ร.บ.อ้อยน้ำตาล และร่างพ.ร.บ.กฎหมายที่เกี่ยวกับหนี้สิน ซึ่งกฎหมายใดที่เป็นประโยชน์กับประชาชนก็จะสนับสนุน
นายวสวรรธน์ กล่าวย้ำถึงจุดยืนการร่วมรัฐบาลว่า เราจะไม่วิ่งเข้าไปขอตำแหน่งหรือขอร่วมรัฐบาล เพราะมารยาททางการเมือง คือต้องให้พรรคอันดับ 1 คือพรรคภูมิใจไทยเชิญมาเข้าร่วมรัฐบาล ถ้าถามตนเองหรือประชาชนทั้งประเทศว่าประเทศไทยควรมีรัฐบาลที่เข้มแข็งหรือไม่ คำตอบคือพรรคไทรวมพลัง ที่มาจากประชาชนชายแดน ที่เขาผ่านสงครามมา ผ่านความยากลำบาก เสียงของเราแม้จะเป็นเสียงเล็กๆ แต่หากไปช่วยเติมพลังให้กับรัฐบาลให้เดินหน้าแก้ไขปัญหาได้
ตนเชื่อว่าประโยชน์ก็จะตกกับประชาชน ขอให้ติดต่อมาอย่างเป็นทางการ ยินดีอยู่แล้ว เราไม่มีเงื่อนไขและพร้อมที่สนับสนุนในหลักการ เสียงข้างมากในสภาฯ 6 เสียงของเราจะเติมพลังให้รัฐบาล เรายินดี เพื่อต้องการทำให้เสียงของประชาชนชายแดนดังขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้มาตรการเกี่ยวกับสงคราม และการดูแลพี่น้องประชาชนชายแดน เราไม่ได้ต่อรองผลประโยชน์ ย้ำว่าต้องให้เกียรติพรรคอันดับหนึ่ง ในการเข้าร่วมรัฐบาลถ้าติดต่อเรามา เราไม่เล่นตัวแน่นอน
นายวสวรรธน์ กล่าวต่อว่า ส่วนนโยบายของพรรคไทรวมพลังและของพรรคภูมิใจไทยตรงกันหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนถ้าเราให้ความช่วยเหลือ เขาได้เราก็พร้อมที่จะเดินหน้าจับมือไปด้วยกัน
เมื่อถามถึงปัญหาเรื่องชายแดน นายวสวรรธน์ กล่าวว่า ช่วงนี้แม้ไม่มีปัญหาอะไรที่น่าเป็นกังวล แต่ก็นิ่งนอนใจไม่ได้ เพราะการเจรจาแบบทวิภาคี ก็เจรจาไป แต่หากทางกัมพูชาไม่ได้ทำแบบนั้น มีการยั่วยุ เติมกำลัง เสริมยุทธวิธี ยุทโธปกรณ์มากขึ้น นั่นหมายความว่าเขาไม่ได้หยุด และการเสริมความมั่นคงของเขา ขณะเดียวกันทหารไทยก็ต้องเสริมความแข็งแรง ความแน่นหนาให้กับทางกองทัพเช่นกัน ซึ่งเรามั่นใจและเชื่อมั่นในกองทัพที่จะแก้ปัญหาชายแดนให้ได้ แต่ระยะเวลากว่าหนึ่งปี ชาวบ้านก็ยังลำบากและอยากให้ปัญหาจบโดยเร็ว
“การแก้ไขปัญหาชายแดนไม่ได้ทำได้แค่วันหรือสองวัน หรือเดือนสองเดือนแล้วจบ แต่ต้องใช้ความยั่งยืนเข้ามาแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณเรื่องของครอบครัวทหาร ซึ่งทหารหลายนายยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากที่รัฐบาลเคยบอกไว้ จึงอยากหนุนให้ตั้งรัฐบาลได้โดยเร็วเพื่อจะได้เข้ามาแก้ปัญหาได้ ทั้งปัญหาชายแดนและเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับสงครามตะวันออกกลางด้วย ซึ่งเรื่องนี้จะต้องเป็นวาระที่สส. ทั้ง 500 ควรช่วยกันขับเคลื่อน และแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม“ นายวสวรรธน์ กล่าว