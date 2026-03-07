“ชัยวุฒิ” จี้ รัฐ กวาดล้าง นอมินี ทุนจีน-ธุรกิจล้ง กินรวบ มะพร้าว-สินค้าเกษตร ก่อนลามไปธุรกิจอื่นๆ หวั่นเศรษฐกิจฐานรากไทย ถูกทุนต่างชาติกลืนกิน จนไม่เหลือซาก
7 มี.ค. 69 – นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ พร้อมทีมพรรครักชาติ ลงพื้นที่สวนป๋าชัยมะพร้าวซิ่ง ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จนครปฐม สำรวจราคามะพร้าวน้ำหอม พร้อมรับฟังปัญหาจากเกษตรกรชาวสวนโดยตรง
เพื่อสะท้อนปัญหาถึงรัฐบาล ในการหาแนวทางแก้ไข ช่วยเหลือเรื่องราคาขายส่งออก รวมถึงปัญหากลุ่มทุ่นต่างชาติที่แอบแฝงทำธุรกิจ กดราคารับซื้อหน้าสวน
นายชัยวุฒิ กล่าวว่า สถานการณ์ราคามะพร้าวน้ำหอมตกต่ำ ราคาขายหน้าสวนปรับลดลงต่อเนื่อง เหลือเพียงลูกละ 2-3 บาท ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต ที่เฉลี่ยอยู่ลูกละ 4-5 บาท ส่งผลให้เกษตรกรต้องแบกรับภาวะขาดทุน
เพราะล้ง และโรงงานส่งออก ซึ่งแท้จริงคือกลุ่มทุนต่างชาติ โดยเฉพาะทุนจีน ที่เข้ามาสวมรอยกุมอำนาจเบ็ดเสร็จ กดราคารับซื้อถึงหน้าสวนอย่างไร้ความปรานี เป็นการเอารัดเอาเปรียบพี่น้องเกษตรกรไทยบนแผ่นดินเกิดของตัวเอง อย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย
“จากที่ได้มาติดตามปัญหา ราคามะพร้าวน้ำหอม ตกต่ำนะครับ พบว่า วันนี้เกษตรกรเดือดร้อนมาก เพราะราคาซื้อที่สวน โดนกดราคาจากล้ง จากโรงงานส่งออก ที่เรียกว่าเป็นกลุ่มทุนต่างชาติ ทุนจีนเนี่ยแหละครับ มาเอารัดเอาเปรียบพี่น้องเกษตรกร” นายชัยวุฒิ กล่าว
นายชัยวุฒิ กล่าวว่า ขอตั้งคำถาม ถึงรัฐบาลว่า ปล่อยให้ทุนต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจรับซื้อสินค้าเกษตรแบบนี้ได้อย่างไร รัฐบาล ต้องเข้าไปดูว่า การที่มีทุนต่างชาติ ทุนจีน มาทำธุรกิจล้ง ธุรกิจรับซื้อสินค้าเกษตรแบบนี้เนี่ย สามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร ผิดกฎหมายไหม เป็นนอมินีหรือเปล่า รัฐบาลต้องไปกำกับดูแล ไม่ให้ ทุนจีน ทุนต่างชาติ เหล่านี้มาเอาเปรียบพี่น้องเกษตรกร มาเอาเปรียบคนไทยไม่ได้
“ความน่ากลัว ไม่ได้หยุดอยู่แค่สวนมะพร้าว แต่ภัยคุกคามที่กำลังขยายวงกว้าง ไม่ใช่แค่สินค้าเกษตรตัวอื่น ที่กำลังตกเป็นเหยื่อ แต่ยังลุกลามไปถึง ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ที่ถูกกลุ่มทุนข้ามชาติเหล่านี้ใช้นอมินี เข้ามาฮุบกิจการ เอารัดเอาเปรียบคนไทยอย่างต่อเนื่อง
ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องเข้าไปตรวจสอบ ต้องเลิกเกียร์ว่าง จัดการกับขบวนการนอมินี ผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด ก่อนที่เศรษฐกิจฐานรากของไทย จะถูกทุนต่างชาติกลืนกินจนไม่เหลือซาก อย่าให้มีการเอาเปรียบคนไทย เข้าไปดูโดยเลยครับ” นายชัยวุฒิ กล่าว