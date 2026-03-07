สภาฯ เปิดรายงานตัว สส. 10 วัน มาแล้ว 377 คน ยังเหลืออีก 122 คน แยกเป็นจากพรรคประชาชน 119 คน พรรคประชาธิปัตย์ 1 คน พรรครวมไทยสร้างชาติ 1 คน และพรรคไทยภักดี 1 คน
เมื่อวันที่ 7 มี.ค.2569 ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเดินทางเข้ามาเพื่อรายงานตัวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 27 ต่อเนื่องเป็นวันที่ 10
โดยในวันนี้มี สส.เพียง 4 คนเข้ามารายงานตัว ได้แก่ นายวสวรรธน์ พวงพรศรี สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทรวมพลัง นายเกรียงยศ สุดลาภา สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ สส.พิจิตร เขต 3 พรรคภูมิใจไทย และนายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ สส.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พรรคกล้าธรรม
ทำให้ปัจจุบันมี สส.รายงานตัวแล้วทั้งหมด 377 คน จากจำนวนที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรับรอง 499 คน
ขณะที่ยังคงเหลือ สส.ที่ยังไม่มารายงานตัวจำนวน 122 คน จากพรรคประชาชน 119 คน พรรคประชาธิปัตย์ 1 คน พรรครวมไทยสร้างชาติ 1 คน และพรรคไทยภักดี 1 คน