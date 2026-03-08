กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ส่งอากาศยาน ลุยดับไฟป่า “อช.ไทรทอง” โปรยน้ำ 78 เที่ยวบิน สยบหัวไฟบนหน้าผาสูงชัน
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2569 นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งการศูนย์ปฏิบัติการพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นำอากาศยานเข้าสนับสนุนภารกิจควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ณ อุทยานแห่งชาติไทรทอง จังหวัดชัยภูมิ ตามข้อสั่งการเร่งด่วนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ โดยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่
สำหรับการปฏิบัติภารกิจในครั้งมีการประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างอากาศยานและเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน จากนั้นในเวลา 09.00 น. ได้นำอากาศยานขึ้นบินสำรวจเพื่อประเมินสถานการณ์ พบจุดเกิดไฟป่าเป็นแนวยาว 2 เส้นทาง โดยลักษณะไฟลุกลามจากด้านล่างขึ้นสู่ยอดเขาและบางจุดอยู่บริเวณหน้าผาสูงชัน ซึ่งมีเชื้อเพลิงประเภทหญ้าและไผ่เป็นจำนวนมาก จึงได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินรวม 150 นาย แบ่งเป็น 3 ชุดปฏิบัติการ เพื่อเข้าควบคุมพื้นที่แนวไฟซีกด้านซ้าย ซีกด้านขวา และบนยอดเขา (หลังแป)
ในส่วนของปฏิบัติการบินทิ้งน้ำดับไฟ อากาศยานหมายเลข 5119 เริ่มปฏิบัติภารกิจตั้งแต่เวลา 09.50 น. เเละตลอดทั้งวันมีการปฏิบัติการบินรวมทั้งสิ้น 78 เที่ยวบิน ปริมาตรน้ำรวม 39,000 ลิตร แบ่งเป็นช่วงเช้าในพื้นที่แนวไฟด้านขวา 42 เที่ยวบิน และช่วงบ่ายในพื้นที่แนวไฟด้านซ้าย 28 เที่ยวบิน พร้อมทั้งสนับสนุนการดับไฟบริเวณหน้าผาอีก 8 เที่ยวบิน
ผลการปฏิบัติงานสามารถดับไฟในจุดหัวไฟและพื้นที่สูงชันได้สำเร็จ ช่วยลดความรุนแรงของสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินยังคงตรึงกำลังในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังการปะทุซ้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าสถานการณ์ไฟป่าในเขตอุทยานแห่งชาติไทรทองจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติอย่างยั่งยืน