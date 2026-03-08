“กมธ.พาณิชย์ สว.” จับมือสภาหอการค้าถกทางออก มะพร้าวน้ำหอม พรุ่งนี้ “วิวรรธน์” ชงแผนระยะสั้นให้ พณ. ช่วยพยุงราคา จี้ออกกฎหมายจัดการ “นอมินี” เชื่อประเทศต้นทางไม่ปกป้อง ย้ำหากตั้ง รบ.เสร็จ จะส่งข้อเสนอให้ลุยเต็มที่
เมื่อวันที่8 มี.ค. 2569 นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล สว. ในฐานะประธานกรรมาธิการ (กมธ.) การพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา กล่าวถึงสถานการณ์ราคามะพร้าวน้ำหอมตกต่ำ ว่า วันพรุ่งนี้ (9 มี.ค.69) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้เชิญคณะ กมธ.ไปหารือเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับพาณิชย์ ซึ่งตนได้ขอให้มีการหาผู้เชี่ยวชาญเรื่องมะพร้าว เชิญประธานหอการค้าจังหวัดที่ปลูกมะพร้าวเข้ามาพูดคุย เพื่อให้ช่วยพยุงราคามะพร้าวน้ำหอม หากคุยแล้วมีการตกผลึก จะนำไปใช้กับผลไม้ชนิดอื่น เช่น ทุเรียน คณะ กมธ. เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ รับเรื่องร้องเรียนมาจากประชาชน ไม่สามารถจะไปพูดคุยกับพ่อค้าได้ ดังนั้นใช้กลไกของเอกชนดำเนินการ ซึ่งหากมีการตั้งรัฐบาลแล้ว คณะ กมธ. จะมีการทำเรื่องเสนอให้รัฐบาลช่วยกำกับให้อีกส่วนหนึ่ง ในฐานะฝ่ายบริหาร
นายวิวรรธน์ กล่าวว่า เมื่อเดือนที่แล้วตนได้เชิญอุตสาหกรรม พาณิชย์ กรมการค้าภายใน รวมไปถึงหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมะพร้าวมาประชุมร่วมกัน ตนได้ขอให้กระทรวงพาณิชย์ใช้แผนระยะสั้นพยุงราคาก่อน ขณะเดียวกันจะมีการเร่งออกกฎหมาย ให้ช่วยดูเรื่องนอมินีด้วย ซึ่งหากมีการตั้งรัฐบาลที่ดำเนินการได้จริงจัง เราจะส่งข้อเสนอไปอีกหนึ่งรอบ
ส่วนที่มีการจับกุมนอมินีมะพร้าวน้ำหอม ตนคิดว่าเรื่องนี้ยังไม่น่ากลัว เพราะหากทำผิดกฎหมายตนเชื่อว่าประเทศต้นทางของเขาไม่ปกป้อง เราต้องมองถึงคุณได้ผลเสีย