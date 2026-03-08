ชัยวุฒิ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ดับไฟป่าลำพูน แนะรัฐบาลตั้งรางวัลนำจับ-แจ้งเบาะแส คนเผาป่า สกัดต้นตอ PM2.5 เชิญชวนประชาชนร่วมสมทบน้ำดื่มตามจุดต่างๆ
วันที่ 8 มี.ค. 2569 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ พร้อมทีมพรรครักชาติ ลงพื้นที่จ.ลำพูน ติดตามสถานการณ์ไฟป่า พร้อมมอบน้ำดื่มจำนวน 600 แพ็ค บริเวณจุดรับวัดพระธาตุหริภุญชัย เพื่อกระจายไปตามจุดรับบริจาคต่างๆ ให้เป็นเสบียง เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครที่เสียสละดับไฟป่าที่ยังมีความรุนแรง ลุกลามครอบคลุมในหลายอำเภอ
จากนั้นลงพื้นที่โครงการชลประทานลำพูน บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่สาร ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง เพื่อสอบถามและให้กำลังการปฏิบัติงานของเจ้หน้าที่ รวมถึงรับฟังเสียงสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
นายชัยวุฒิ กล่าวว่า แม้พรรครักชาติจะไม่มี สส. แต่เมื่อเป็นนักการเมือง วันนี้จึงลงพื้นจ.ลำพูน โดยไม่ได้มองว่าเป็นเขตพื้นที่ใครหรือพรรคใด แต่มองเป็นความเดือนร้อนของประชาชน อะไรที่ช่วยได้ต้องช่วยกัน
นายชัยวุฒิ กล่าวต่อว่า จากการรับฟังข้อเท็จจริงจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน ทราบว่าบางแห่งไม่ใช่เกิดตามธรรมชาติ แต่เกิดจากพฤติกรรมมักง่ายของกลุ่มคนที่แอบเข้าไปจุดไฟในป่า ทำให้เกิดผลกระทบเรื่อง PM 2.5 เป็นฝุ่นพิษที่สร้างความเดือดร้อนกันทั้งประเทศ โดยเฉพาะพี่น้องชาวเหนือที่ต้องรับเคราะห์หนักและเดือดร้อนที่สุด
นายชัยวุฒิ กล่าวอีกว่า ฝากประชาชนช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อม อย่าไปจุดไฟ อย่าไปทำให้เกิดปัญหาเรื่องไฟป่าและเกิดผลกระทบเรื่อง PM 2.5 ที่เดือดร้อนกันทั้งประเทศ
“ขอเสนอเเนะให้รัฐบาล ควรตั้งรางวัลนำจับหรือรางวัลให้คนที่ชี้เบาะแสว่าใครที่มาเผา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวงรอบการเผา จนเป็นวัฏจักรประจำทุกปีที่มี PM 2.5”
นายชัยวุฒิ กล่าวว่า ขอบคุณและยกย่องการทำงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ข้าราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทุกคนที่ตรากตรำเสี่ยงภัยสกัดกั้นเพลิงไหม้ ขอเอาใจช่วยให้ภารกิจดับไฟป่าครั้งนี้สำเร็จลุล่วงโดยเร็ว เพื่อคืนลมหายใจบริสุทธิ์และแก้ปัญหาให้กับประชาชน
นายชัยวุฒิ กล่าวต่อว่า เชิญชวนประชาชนที่สนใจ สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ได้ โดยนำน้ำดื่มไปมอบตามจุดประสานงานต่างๆ ทั่วพื้นที่ จ.ลำพูน ดังนี้
– พื้นที่ อ.เมือง วัดพระธาตุหริภุญชัย (คณะสะดือเมือง)โทร.095-4489191
– สมาคมกู้ภัยร่วมใจลำพูน (หลังวัดช้างสี) โทร.083-7609159
– ร้านฮาลำพูน (เยื้องวัดจามเทวี)
– พื้นที่ อ.บ้านโฮ่ง จุดบ้านโฮ่ง
– กาดใหม่ชัยมงคล โทร. 086-193-2187
– พื้นที่ อ.ลี้ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง หรือ วัดเด่นเหม้า