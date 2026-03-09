อนุทิน เข้าทำเนียบ ท่ามกลางกระแส ปิดดีลตั้งรัฐบาล 291 เสียง ไร้กธ.-ปชป.-ไทรวมพลัง “สันติ” นำถกมอบนโยบายผู้ว่าฯ เฝ้าระวังเอาเปรียบประชาชน เหตุสู้รบตะวันออกกลาง

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 9 มี.ค. 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล โดยสวมชุดเครื่องแบบสีกากี เพื่อปฏิบัติภารกิจบนตึกไทยคู่ฟ้า ภายหลังจากเดินทางไปร่วมสัมมนาพรรคภูมิใจไทยที่ จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 8 มี.ค.ที่ผ่านมา

ท่ามกลางกระแสข่าวปิดดีลจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว 291 เสียง โดยไม่มีพรรคกล้าธรรม พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคไทรวมพลัง

ต่อมาเวลา 11.30 น. นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินขึ้นไปบนตึกไทยคู่ฟ้า คาดการณ์ว่าเพื่อหารือเรื่องผลกระทบจากสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง

เนื่องจากในเวลา 13.00 น. นายสันติ จะเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีเฝ้าระวังการเอารัดเอาเปรียบประชาชนในฐานะผู้บริโภคจากสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

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