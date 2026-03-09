โผครม.อนุทิน 2 ‘เอกนัฏ’ นั่งพลังงาน ‘วราวุธ’ คุมอุตฯ ‘สิริพงศ์’ รมช.คมมาคม ‘เจเศรษฐ์’ รมช.มหาดไทย ‘แนน บุณย์ธิดา’ รมช.ดิจิทัล ‘มัลลิกา’ นั่งรองประธานสภา
เมื่อวันที่ 9 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงโค้งสุดท้ายการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อนมีรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา ในวันที่ 14 มี.ค. จากนั้นเป็นขั้นตอนการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 15 มี.ค. และโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งคาดว่าจะเป็นวันที่ 19 มี.ค. ก่อนจะมีการจัดตั้งครม.
ล่าสุดรายงานข่าวจากพรรคภูมิใจไทย ภายหลังการสัมมนาพรรคที่ จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 8 มี.ค.ที่ผ่านมา โผครม.เริ่มชัด ในสัดส่วนชื่อที่คลุมเครือมาก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะสีน้ำเงินเลือดใหม่ อย่างนายสุชาติ ชมกลิ่น นายวราวุธ ศิลปอาชา และนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์
ซึ่งมีรายงานข่าวว่า นายสุชาติ จะได้เป็น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเอกนัฏ จะได้เป็น รมว.พลังงาน นายวราวุธ จะได้เป็น รมว.อุตสาหกรรม
ขณะที่สัดส่วนเลือดแท้ที่ทำงานให้กับพรรคมาตลอด อาทิ นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี นายวรศิษฏ์ เลียงประสิทธิ์ สส.สตูล เป็นรมช.มหาดไทย
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สส.ศรีสะเกษ นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ สส.พิจิตร เป็นรมช.คมนาคม น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี เป็นรมช.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ส่วนนางสุขสมรวย วันทนียกุล สส.อำนาจเจริญ และนายพลพีร์ สุวรรณฉวี สส.นครราชสีมา อยู่ระหว่างจัดสรรความเหมาะสม
ส่วนตำแหน่งฝ่ายนิติบัญญัติ นายโสภณ ซารัมย์ สส.บุรีรัมย์ หลายสมัย จะนั่งตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่วนรองประธานสภาฯ คนที่ 1 เป็นชื่อ น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช สส.ลพบุรี รมช.วงคมนาคม เนื่องจากเป็นสส.หลายสมัย มีความประนีประนอมสูง และความร่วมมือในการทำงาน มีความคุ้นชินกับงานสภาฯ และคุ้นเคยกับสส.ต่างพรรค เชื่อว่าจะสามารถทำงานสภาฯราบรื่น
ด้านสัดส่วนรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย มีรายงานข่าวว่า ชื่อของนายประเสริฐ จันทรรวงทอง มีความเสี่ยงสุดเนื่องจากมีคดีสแกนม่านตาในชั้น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่คนในพรรคภูมิใจไทยตรวจสอบผ่านกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงยุติธรรม มาตั้งแต่ต้น รวมถึงมีคดีงบภัยแล้ง 5.1 หมื่นล้านบาท หลังนายอนุทิน ยืนยันคุณสมบัติรัฐมนตรีจะต้องยึดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญล่าสุด
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าพรรคเพื่อไทยนำโดยหัวหน้าพรรคเพื่อไทย จะเดินทางมาส่งชื่อรองประธานสภาฯ คนที่ 2 ในวันที่ 12 มี.ค.นี้ ต่อแกนนำพรรคภูมิใจไทย ที่พรรคภูมิใจไทย เวลา 13.30 น.
รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับสาเหตุที่ พรรคภูมิใจไทย ไม่เลือกพรรคกล้าธรรมเข้าร่วมรัฐบาล “อนุทิน 2” เนื่องจากมี สส. และแกนนำพรรคบางคน พัวพันกับธุรกิจสีเทา รวมถึงมี สส.หลายคน และแกนนำ มีชื่อในคดีแจกกล้วยรับค่าเลี้ยงดู ในสมัยรัฐบาลของ พล.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ ป.ป.ช. กำลังจะชี้มูลในเร็วๆ นี้