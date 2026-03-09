อดีต สส.เพื่อไทย ชี้ชาวนาสุดช้ำ ข้าวถูกกว่ามาม่า สวนทางรัฐบาลบอกดีลขายข้าวได้เพียบ จี้ ‘อนุทิน’ เร่งจัดการ อย่ามัวแต่แบ่งอำนาจกัน
วันที่ 9 มี.ค. 2569 น.ส.พิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ อดีต สส.พิษณุโลก พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ภายหลังจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาแม้ผลสุดท้ายจะไม่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน แต่ยังคงมีกำลังใจที่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง
น.ส.พิมพ์พิชชา กล่าวต่อว่า แม้ไม่ได้เป็นผู้แทน แต่ไม่เคยทอดทิ้งคนในพื้นที่ ลงไปรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความไม่สบายใจของประชาชนจากปัญหาเศรษฐกิจและความวิตกกังวลเกี่ยวกับราคาพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะราคาข้าวเปลือกที่ตกต่ำมาก
น.ส.พิมพ์พิชชา กล่าวอีกว่า ด้วยราคาต้นทุนทางการเกษตรเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งราคาปุ๋ย ราคายาปราบศัตรูพืช ประกอบกับราคาน้ำมันปัจจัยสำคัญของเกษตรกร ที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น คาดว่าต้นทุนทางการเกษตรเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยล่ะ 25-30% ส่งผลให้รายได้ลดลง
น.ส.พิมพ์พิชชา กล่าวต่อว่า ปัจจุบันราคาข้าวเปลือกอยู่ที่ 6.00-6.30 บาทต่อกิโลกรัม เกษตรกรขายข้าวเปลือก 1 กิโลกรัม ราคาต่ำกว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชาวนายิ่งทำยิ่งขาดทุน ทั้งนี้ ราคาที่จะทำให้ชาวนาอยู่ได้ควรจะอยู่ที่ตันละ 8,000-10,000 บาท
น.ส.พิมพ์พิชชา กล่าวอีกว่า น่าประหลาดใจที่รัฐบาลประกาศว่าข้าวไทยได้รับความสนใจจากลูกค้าต่างประเทศ มีคำสั่งซื้อหลายหมื่นตัน แต่ทำไมราคาข้าวเปลือกในประเทศกลับราคาไม่เพิ่มขึ้น มีแต่ลดลง สวนทางกับการให้ข่าวของรัฐบาล
“ขอย้ำว่ารัฐบาลใหม่ไม่มีเวลาดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ควรให้ความสำคัญกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและเกษตรกรมากกว่าการแก้ปัญหาทางการเมือง เพราะความเดือดร้อนของประชาชน มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน ต้นทุนการทำมาหากินเพิ่มขึ้น รายได้ลดลง”
“ดังนั้นควรหามาตรการเพิ่มค่าครองชีพให้ประชาชนโดยเร่งด่วนเป็นอันดับแรก ไม่ไช่การให้ความสำคัญกับการแบ่งอำนาจให้นักการเมือง” น.ส.พิมพ์พิชชา กล่าว