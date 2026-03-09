โวยงานสัมมนา สส.ที่สนามช้าง ท้าทายคำพิพากษาศาลฎีกา ปมที่ดินเขากระโดง คณะกรรมการพิทักษ์หลักนิติธรรม ออกแถลงการณ์

วันที่ 9 มี.ค.2569 คณะกรรมการพิทักษ์หลักนิติธรรม ออกแถลงการณ์เรื่อง “หยุดย่ำยีหลักนิติธรรม ขอพลังประชาชนปกป้องสมบัติแผ่นดินเขากระโดง”

โดยระบุว่า ในวันที่ 8-9 มี.ค. ท่ามกลางวิกฤตความเชื่อมั่นของกระบวนการยุติธรรม นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะ นายกรัฐมนตรี ผู้นำสูงสุดของฝ่ายบริหาร กลับมีพฤติการณ์ที่ท้าทายกฎหมายและสายตาประชาชนอย่างที่สุด ด้วยการนำ สส.พรรคภูมิใจไทยกว่า 192 ชีวิต ไปจัดสัมมนาแสดงอำนาจ ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์

นี่ไม่ใช่เพียงการสัมมนาพรรคการเมืองธรรมดา แต่นี่คือการท้าทายคำพิพากษาศาลฎีกา ขอชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกปิดบังต่อพี่น้องประชาชนดังนี้

1.ที่ดินเขากระโดงคือสมบัติของชาติ : ศาลฎีกาและศาลปกครองได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 ยืนยันว่าที่ดิน 5,083 ไร่เศษ คือที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ไม่มีใครมีสิทธิ์ยึดครองเป็นของส่วนตัว

2. นายกรัฐมนตรีละเมิดมาตรา 53 แห่งรัฐธรรมนูญ: รัฐธรรมนูญมาตรา 53 บัญญัติชัดเจนว่า “รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด” แต่นายอนุทิน ในฐานะนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย กลับเพิกเฉยต่อการเพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่หลวง ซ้ำร้ายยังใช้สถานที่ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินพิพาทนั้น เป็นที่พำนักและเป็นที่จัดกิจกรรมทางการเมือง

3. สองมาตรฐานที่น่ารังเกียจ: ในขณะที่ประชาชนคนยากจนถูกฟ้องขับไล่จากที่ดินทำกินอย่างรวดเร็ว แต่ “ผู้มีอำนาจรัฐ” กลับใช้กลไกของกรมที่ดินประวิงเวลา บิดเบือนการบังคับใช้กฎหมาย

จึงขอเรียกร้องให้พี่น้องชาวไทย “ตื่นรู้และลุกขึ้นปกป้องสิทธิ์” ร่วมกันจับตาการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระ และส่งเสียงบอกรัฐบาลว่า “กฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์ สมบัติชาติต้องกลับคืนสู่แผ่นดิน“

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

นาทียิงโหด!  ส.ต.ต.รัวใส่วินจยย. สลดเสียชีวิต 1 สาหัส 2 ปมทะเลาะค่าโดยสาร
2

คนขยันทุ่มเทไม่เคยปังถึงเวลาสุดปัง! อ.ลักษณ์ เปิด 6 ราศี ดวงรุ่งพุ่งฉุดไม่อยู่ ราศีรวย
3

สุดระทึก นักเรียน ชั้นป.3 ถือมีดพร้า ไล่ฟันครูสาว ต้องวิ่งหนีสุดชีวิต แตกตื่นทั้งโรงเรียน
4

รู้ตัวแล้ว หนุ่มสักลายมังกร ถูกจับใส่กุญแจมือ ยิงทิ้งหมกป่า แม่รับ ทำใจไว้แล้ว ลูกเลือกเดินทางสายนี้ 
5

รถยนต์ประวัติศาสตร์ เจมส์บอนด์ อัญเชิญพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 - พระพันปี สู่พระราชนัดดา
6

ฟารีดา สารภาพแชทหลุดรูปตรวจครรภ์ ส่ง นักร้อง ฟ. เหมือนที่ส่งให้ ติณติณ ขอโทษคึกคะนอง
7

อาลัย น้องอัญญ่า อินฟลูดังยอดกตัญญู เสียชีวิต เปิดโพสต์สุดท้ายเศร้า
8

'ทนายพัฒน์' ชี้ยายขยันต้องได้เงินรางวัลที่ 1 จากกองสลาก ราคาเกินเป็นเรื่องผู้ขาย ไม่ใช่เรื่องของผู้ซื้อ
9

พระสหายร่วมห้อง "พระองค์ภา" เล่าเรื่องราวสุดประทับใจ ตั้งแต่สมัยประถมจนมัธยม ในรั้ว รร.ราชินี
10

มาแล้ว แม่น้ำหนึ่ง เลขเด็ด งวดนี้  16/6/69 จัดให้เน้นๆ เลขฟัน - เลขท้าย 2 ตัว