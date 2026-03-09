โวยงานสัมมนา สส.ที่สนามช้าง ท้าทายคำพิพากษาศาลฎีกา ปมที่ดินเขากระโดง คณะกรรมการพิทักษ์หลักนิติธรรม ออกแถลงการณ์
วันที่ 9 มี.ค.2569 คณะกรรมการพิทักษ์หลักนิติธรรม ออกแถลงการณ์เรื่อง “หยุดย่ำยีหลักนิติธรรม ขอพลังประชาชนปกป้องสมบัติแผ่นดินเขากระโดง”
โดยระบุว่า ในวันที่ 8-9 มี.ค. ท่ามกลางวิกฤตความเชื่อมั่นของกระบวนการยุติธรรม นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะ นายกรัฐมนตรี ผู้นำสูงสุดของฝ่ายบริหาร กลับมีพฤติการณ์ที่ท้าทายกฎหมายและสายตาประชาชนอย่างที่สุด ด้วยการนำ สส.พรรคภูมิใจไทยกว่า 192 ชีวิต ไปจัดสัมมนาแสดงอำนาจ ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์
นี่ไม่ใช่เพียงการสัมมนาพรรคการเมืองธรรมดา แต่นี่คือการท้าทายคำพิพากษาศาลฎีกา ขอชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกปิดบังต่อพี่น้องประชาชนดังนี้
1.ที่ดินเขากระโดงคือสมบัติของชาติ : ศาลฎีกาและศาลปกครองได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 ยืนยันว่าที่ดิน 5,083 ไร่เศษ คือที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ไม่มีใครมีสิทธิ์ยึดครองเป็นของส่วนตัว
2. นายกรัฐมนตรีละเมิดมาตรา 53 แห่งรัฐธรรมนูญ: รัฐธรรมนูญมาตรา 53 บัญญัติชัดเจนว่า “รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด” แต่นายอนุทิน ในฐานะนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย กลับเพิกเฉยต่อการเพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่หลวง ซ้ำร้ายยังใช้สถานที่ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินพิพาทนั้น เป็นที่พำนักและเป็นที่จัดกิจกรรมทางการเมือง
3. สองมาตรฐานที่น่ารังเกียจ: ในขณะที่ประชาชนคนยากจนถูกฟ้องขับไล่จากที่ดินทำกินอย่างรวดเร็ว แต่ “ผู้มีอำนาจรัฐ” กลับใช้กลไกของกรมที่ดินประวิงเวลา บิดเบือนการบังคับใช้กฎหมาย
จึงขอเรียกร้องให้พี่น้องชาวไทย “ตื่นรู้และลุกขึ้นปกป้องสิทธิ์” ร่วมกันจับตาการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระ และส่งเสียงบอกรัฐบาลว่า “กฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์ สมบัติชาติต้องกลับคืนสู่แผ่นดิน“