เพื่อไทย ยืนยันชื่อ ประเสริฐ เป็นรัฐมนตรี ชี้มีอำนาจคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม หลังมีกระแสข่าวภูมิใจไทยตั้งคำถามมีคดีลงนามเอ็มโอยูสแกนม่านตา
เมื่อวันที่ 9 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทย ในการร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทย มีการตกลงกันว่า พรรคเพื่อไทยมีอำนาจคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเสนอไป
แต่จากกระแสข่าวที่ว่าพรรคภูมิใจไทย มีคำถามเกี่ยวกับชื่อนายประเสริฐ จันทรรวงทอง สส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เพราะมีคดีลงนามเอ็มโอยูสแกนม่านตาในชั้นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหล่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่คนในพรรคภูมิใจไทยตรวจสอบผ่านกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกระทรวงยุติธรรม
รวมถึงกรณี ป.ป.ช.มีมติไต่สวนข้อกล่าวหา การจัดงบประมาณโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี 68 วงเงิน 5.1 หมื่นล้าน ที่มีการโยงไปถึงนายประเสริฐ เนื่องจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและรมว.มหาดไทย ยืนยันคุณสมบัติรัฐมนตรี โดยยึดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญล่าสุด ที่รัฐมนตรีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์นั้น
ล่าสุดทางพรรคเพื่อไทยยังคงยืนยันเหมือนเดิมที่จะส่งชื่อนายประเสริฐ เป็นรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยเช่นเดิม