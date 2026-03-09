ประเสริฐ ลั่น MOU กระทรวงดีอี-แผนบริหารน้ำฯ ยังไม่มีเรื่องใดเป็นคดี ไม่มีการชี้มูลความผิด จ่อฟ้องคนวิจารณ์มั่ว ปั่นกระแสสร้างประเด็นการเมืองทำเสียหาย

เมื่อวันที่ 9 มี.ค.2569 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง สส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวกรณีที่มีนักวิจารณ์ทางการเมืองบางคนให้ความเห็นผ่านสื่อมวลชน โดยพยายามที่จะพาดพิงมาถึงตน กรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ สอบสวนกรณีกระทรวงดีอีได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกระทรวงดีอีกับบริษัทจากสิงคโปร์ และกรณีที่ ป.ป.ช.ดำเนินการตรวจสอบแผนการใช้งบประมาณโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วงปี 2568 ระหว่างการให้ความเห็นในรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์วันนี้ว่า

ตนได้ตรวจสอบอย่างชัดเจนแล้วว่าทั้ง 2 กรณีอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบของดีเอสไอและ ป.ป.ช.โดยที่ยังไม่เป็นคดี และยังไม่มีการสรุปสำนวนการสอบสวนหรือชี้มูลความผิดกับใครใดๆ ทั้งสิ้น

นายประเสริฐ กล่าวว่า สำหรับกรณี MOU กับบริษัทจากสิงคโปร์นั้น ตนได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางดีเอสไอโดยละเอียดและชัดเจนไปแล้ว ว่าเป็นเพียงการได้รับเชิญไปร่วมเป็นสักขีพยานของการลงนามระหว่างกระทรวงดีอีกับบริษัทจากประเทศสิงคโปร์ตามปกติ ซึ่ง MOU ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆ ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ไม่มีเรื่องการสแกนม่านตา และไม่ได้ระบุถึงเงื่อนไขการให้สิทธิพิเศษหรืออำนวยความสะดวกพิเศษใดๆ ทั้งสิ้น

นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีการตรวจสอบแผนการใช้งบประมาณโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี 2568 ทราบว่าอยู่ในระหว่างการตรวจสอบของ ป.ป.ช.แต่ที่ผ่านมาตนไม่เคยได้รับการแจ้งใดๆ จาก ป.ป.ช.ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลย

ดังนั้นในระหว่างนี้ทุกฝ่ายควรรอให้มีความชัดเจนจาก ป.ป.ช.ว่า สุดท้ายแล้วจะสรุปผลการตรวจสอบออกมาอย่างไร เพราะการวิพากษ์วิจารณ์ต่อไปโดยไม่รอผลสรุปของกระบวนการตรวจสอบตามขั้นตอน อาจก่อให้เกิดความเสียหายให้กับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยที่ไม่มีข้อเท็จจริงรองรับ หากมีความพยายามที่จะนำประเด็นดังกล่าวนี้มาขยายความ เพื่อให้เป็นประเด็นทางการเมืองจนเกิดความเสียหาย ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

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