ตรีนุช จ่อเคาะใช้ ระเบียบเลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม “ฉบับเดิม” หลังล่าช้า เผยความคืบหน้าสูตร CARE ยันส่งเข้า ครม. เดือน เม.ย.นี้
วันที่ 9 มี.ค. 2569 ที่กระทรวงแรงงาน น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพของผู้ประกันตน หรือสูตร CARE ภายหลังคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) เห็นชอบปรับแนวทางไปแล้วก่อนหน้านี้
โดยระบุว่า ตามไทม์ไลน์ตนได้เสนอเซ็นนำร่างสูตร CARE สูตรใหม่ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2568 แล้ว เหมือนมีการศึกษาแล้วกลับมาที่รัฐมนตรี ซึ่งตอนนี้รัฐมนตรีได้ส่งกลับไปที่สำนักงานประกันสังคม(สปส.) เพื่อให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณา และวิเคราะห์ความคิดเห็นเพราะว่าสูตร CARE ก็มีทั้งกลุ่มที่ได้ประโยชน์ และอาจมีผลกระทบกับบางฝ่ายเพราะเป็นสูตรใหม่
โดยขั้นตอนทั้งหมดนี้จะเสร็จสิ้นภายในเดือน มี.ค. 2569 จากนั้นจะมีการส่งกลับมาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอีกครั้ง และยืนยันว่าจะมีการนำเสนอสู่คณะรัฐมนตรีในช่วงเดือน เม.ย. ซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาตามปกติ
เมื่อถามถึงความคืบหน้าผลการรับฟังความเห็นต่อร่างระเบียบเลือกตั้งผู้แทนบอร์ดประกันสังคม ซึ่งผลออกมาแล้วพบว่า 90% ไม่เห็นด้วยกับระเบียบใหม่
น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาเราทำตามขั้นตอนและล่าสุดผลประชาพิจารณ์ มีการเปิดเผยออกมาเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการแล้วว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยกับระเบียบเดิม ขั้นตอนต่อจากนี้เมื่อผลดังกล่าวจะถูกรวบรวม ก็จะส่งมาที่บอร์ดประกันสังคม ก่อนจะส่งมาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คาดว่าภายในวันที่ 24 มี.ค.นี้ จะมีการประชุมบอร์ดประกันสังคม
น.ส.ตรีนุช กล่าวอีกว่า ตนรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการ ขณะนี้กำลังพยายามประเมินสถานการณ์ว่าอะไรจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประกันสังคมมากที่สุด และหากตอนนี้ยังมีขั้นตอนที่มันยาวนานอยู่หรือกระทบต่อการทำงาน เพราะเท่าที่ทราบบอร์ดประกันสังคมอยู่ในช่วงของการรักษาการ จึงไม่อยากให้ยืดยาวไป ดังนั้น อาจจะต้องพิจารณากลับไปใช้ระบบเดิมไปก่อน
ส่วนจะเลือกตั้งได้ในช่วงเวลาไหนอย่างไรนั้น น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า ขั้นตอนคือผ่านบอร์ดมายังรัฐมนตรี แล้วรัฐมนตรีเองต้องมาเซ็นก่อน ซึ่งมีกรอบระยะเวลาอยู่แล้ว แต่ยังไม่ชัดเรื่องตัวเลข แค่คาดว่าไม่น่าจะนาน อย่างไรก็ตามต้องมาเปรียบเทียบก่อนว่าใช้ระเบียบเดิมหรือระเบียบใหม่จะใช้เวลานานกว่ากัน ตอนนี้ต้องขอกลับไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมก่อน
น.ส.ตรีนุช ยืนยันว่า ผลประชาพิจารณ์เราต้องฟังเสียงประชาชนอยู่แล้ว ขณะเดียวกันต้องดูในรายละเอียดด้วยว่าจะมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ เพื่อทำให้กระบวนการการเลือกตั้งครั้งต่อๆ ไปดีขึ้น และทำให้เกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้น รวมถึงสะท้อนการเป็นตัวแทนที่ทรงคุณวุฒิจริงๆ ในการเข้ามาทำงานเป็นตัวแทน