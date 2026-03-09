วัยเกษียณแห่สมัคร 20 คน ชิงเก้าอี้ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีบิ๊กข้าราชการ-ศาล-ลูกหม้อ สตง. ส่งตรวจสอบคุณสมบัติ-ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
วันที่ 9 มี.ค. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) จำนวน 1 คนนั้น สรุปมีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหา จำนวน 20 คน ดังนี้
1.น.ส.วิลาวรรณ พยาน้อย อายุ 60 ปี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง (สมัครด้านการเงินการคลัง)
2.นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ อายุ 63 ปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อดีตรองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน (สมัครด้านการบัญชี ด้านการตรวจสอบภายใน และด้านการเงินการคลัง)
3.นายสุทัศน์ เวชพานิช อายุ 61 ปี อดีตหัวหน้างานตรวจสอบกลุ่มธุรกิจ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มหาชน (สมัครด้านการตรวจสอบภายใน)
4.นายขจรเดช เจนวัฒนานนท์ อายุ 63 ปี ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ภาค 2 (สมัครด้านกฎหมาย)
5.พล.ท.กานต์ ทองอารีย์ อายุ 62 ปี อดีตรองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม (สมัครด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน)
6.นายไพชยันต์ จันทร์ขอนแก่น อายุ 68 ปี อดีตนิติกรชำนาญการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (สมัครด้านกฎหมาย)
7.นายพรชัย จำรูญพานิชย์กุล อายุ 63 ปี อดีตรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สมัครด้านการตรวจเงินแผ่นดิน)
8.นายกฤษฎา สวนสมภาค อายุ 62 ปี อดีตรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สมัครด้านการตรวจเงินแผ่นดิน)
9.นางสิรินทร์ แดงไชยวัฒน์ อายุ 66 ปี อดีตรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สมัครด้านการตรวจเงินแผ่นดิน)
10.น.ส.วศิริธรณ์ เอกพันธ์อายุ 65 ปี อดีตผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบระบบสารสนเทศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สมัครด้านการตรวจเงินแผ่นดิน และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน)
11.นายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ อายุ 66 ปี ที่ปรึกษาประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สมัครด้านกฎหมาย)
12.ผศ.ณัทตรัยพัทธ์ ภัทร์พรชนัต อายุ 63 ปี อดีตผู้บริหารระดับสูงบริษัทมหาชน (สมัครด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน)
13.นางกุลิสราพ์ บุญทับ อายุ 60 ปี อดีตรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สมัครด้านการตรวจเงินแผ่นดิน)
14.นายภัทรวิทย์ อบสุวรรณ อายุ 61 ปี อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สมัครด้านการตรวจเงินแผ่นดิน และด้านกฎหมาย)
15.นายภาณุวัฒน์ เหลืองวิไล อายุ 59 ปี รองอธิบดีกรมสรรพากร (สมัครด้านการบัญชี และด้านการเงินการคลัง)
16.นายคณพศ หงสาวรางกูร อายุ 58 ปี รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สมัครด้านการตรวจเงินแผ่นดิน)
17.นางภัทรา โชว์ศรี อายุ 61 ปี อดีตรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สมัครด้านการตรวจเงินแผ่นดิน)
18.นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ อายุ 62 ปี อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(สมัครด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน)
19.นายสมยศ อักษร อายุ 63 ปี อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ด้านการเงิน
การคลัง และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน)
20.น.ส.วรกมล อยู่นาค อายุ 57 ปี ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง (นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านการตรวจสอบภายใน)
สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จะส่งรายชื่อผู้สมัครไปยังหน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
จากนั้นจะเชิญผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและสัมภาษณ์ผู้สมัครต่อไป