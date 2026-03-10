เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร รายงานตัว สส. แจงสาเหตุไม่ได้มาพร้อมพรรค ลั่น ปชน. ตั้งเป้าส้มยก กทม. ทั้งผู้ว่าฯ-สก. เปิดตัวมาว้าวแน่นอน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 10 มี.ค.2569 ที่รัฐสภา นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส.กทม. พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุที่ตนไม่ได้มารายงานตัวพร้อมกับคณะสส.พรรคประชาชนเมื่อวันที่ 9 มี.ค.ที่ผ่านมา ว่า เนื่องจากติดภารกิจกับครอบครัว ส่วนการทำงานในพื้นที่ แม้เขตบางพลัด บางกอกน้อยจะเป็นพื้นที่ใหม่ และตนไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว แต่ก็มีความคล้ายคลึงกับเขตคลองสานที่ติดริมแม่น้ำ มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันหลายประการทั้งความหลากหลายทางศาสนา มีปัญหาด้านการเข้าถึงพื้นที่คล้ายกัน และเป็นปัญหาเรื้อรัง

เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร

เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส.กทม. พรรคประชาชน

ซึ่งคนเป็นสส.อาจจะแก้ไขไม่ได้มาก เพราะปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาระดับท้องถิ่น ซึ่งอยากให้ในอนาคตมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) เป็นพรรคประชาชน

นายเท่าพิภพ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม วันนี้จะมีงานเสวนา อบรม เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งเราอยากได้สีส้มทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น

ยืนยันว่าส่งสก.ทุกเขต และมั่นใจว่าผู้สมัคร สก.จะเอาชนะได้ เพราะที่ผ่านมาก็มีการลงพื้นที่รวมถึงมีความสามารถ และขอให้ประชาชนให้ความสนใจกับการเลือกตั้งท้องถิ่น เนื่องจากปัญหาหลายปัญหา เป็นเรื่องใกล้ตัวและ เป็นเรื่องของท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ ครั้งนี้จะต้องสร้างความประหลาดใจแน่นอน

จากนั้น นายเท่าพิภพ เข้าไปรายงานตัว สส.ต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทำให้วันนี้ สส.พรรคประชาชนมารายงานตัวครบแล้วทั้ง 120 คน

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