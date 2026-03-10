อรรถกร จ่อนัดประชุม สส.กล้าธรรม เคาะแนวทาง โหวตประธานสภา-นายกฯ ยัน เป็นเอกภาพ ฝากรัฐบาล สานนโยบาย ส.ป.ก. ชี้ เป็นประโยชน์กับประชาชน
เมื่อเวลา 09.55 วันที่ 10 มี.ค. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา และนายทะเบียนพรรคกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) กรณีที่พรรคกล้าธรรมไม่ได้ร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยว่า เราพร้อมทำงานทุกบทบาท
โดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม กำชับให้สมาชิกทุกคนทำหน้าที่ต่อไป เพราะในการเลือกตั้งที่ผ่านมาประชาชนให้ความไว้วางใจ เลือกเข้ามา 58 คน จึงต้องทำตามหน้าที่ของเราเท่าที่ทำได้
ผู้สื่อข่าวถามว่า รู้สึกเสียใจหรือไม่ที่เป็นฝ่ายค้าน เพราะประชาชนคาดหวังว่าจะให้พรรคกล้าธรรม เข้าไปสานต่อนโยบาย เช่น เรื่องที่ดิน ส.ป.ก. นายอรรถกร กล่าวว่า ต้องแยกส่วนกัน
โดยเรื่องของนโยบายที่ดิน ส.ป.ก. เป็นเรื่องที่ฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำร่วมกันขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการสิทธิ์ครอบครองที่ดินเพื่อทำมาหากิน และคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีกับประชาชนหากไม่ได้รับการสานต่อก็น่าเสียดาย
เมื่อถามว่าจะฝากให้รัฐมนตรีคนใหม่ สานต่องานอย่างไร นายอรรถกร กล่าวว่า ไปบังคับไม่ได้ แต่ขอให้กำลังใจและอยากให้นำไปทำต่อ
ผู้สื่อข่าวถามว่าจะให้แนวทางกับ สส.ของพรรค ในการโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายกรัฐมนตรี อย่างไร นายอรรถกร กล่าวว่า ตนจะนัดหารือกับ สส.ของพรรค ในวันที่ 14 มี.ค.นี้ ก่อนที่จะมีรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา
เมื่อถามว่าพรรคกล้าธรรม มีแนวโน้มที่จะโหวตให้กับประธานสภาฯ ที่มาจากพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ นายอรรถกร กล่าวว่า ร.อ.ธรรมนัส และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรคกล้าธรรม บอกเสมอว่า พรรคนี้ไม่มีใครใหญ่ไปกว่าใคร
สส.ทุกคนที่เป็น สส.หลายสมัยและสมัยแรก ต้องพูดคุยกันและรับฟังความคิดเห็นของแต่ละคน เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดถึงแนวทางการทำงานจากนี้ต่อไป ทั้งนี้ แนวทางในการลงมติของสส.พรรคกล้าธรรม จะเป็นเอกภาพ