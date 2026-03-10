สมชัย ยินดี กกต. ไม่ต้องจ่ายเงินหลวง 70 ล้านบาท คดีแจกใบส้ม “สุรพล เกียรติไชยากร” อดีตสส.เชียงใหม่ ชี้เป็นบทเรียน ทำงานรอบคอบมากขึ้น
เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2569 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. กล่าวกรณีศาลฎีกา มีคำพิพากษากลับ ยกฟ้อง กกต. ไม่ต้องจ่าย 70 ล้านบาท คดีให้ใบส้ม นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีต สส.เชียงใหม่ว่า ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษายกฟ้อง เพราะมองว่า กกต.ทำตามหน้าที่ ไม่ได้มีเจตนากลั่นแกล้งและเป็นไปตามกฎหมาย
นี่เป็นบทเรียนของ กกต. ที่จากนี้ไปในการพิจารณาหรือตัดสินคดีความต่างๆ จำเป็นจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และไม่ทำให้ปัญหาเกิดขึ้นอีกในอนาคต เพราะไม่เช่นนั้นแล้วจะเป็นคดีที่มีการร้องเรียนกัน และฟ้องกันยืดเยื้อยาวนานกว่า 8 ปี และทั้ง 2 ฝ่ายเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ขณะเดียวกันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ กกต. มั่นใจได้มากขึ้นว่า หาก กกต.ทำงานบนพื้นฐานของความยุติธรรม ตรงไปตรงมา ก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องหวั่นเกรงใดๆ ซึ่งหลังจากมีกรณีใบส้มออกมา กกต. ก็ไม่ได้มีการออกใบอื่นๆ มาลงโทษอีก และกล้าที่จะตัดสินใจพิจารณาให้ใบเหลือง ใบแดง หรือใบส้มกับผู้ที่ทุจริตการเลือกตั้ง
ถ้าทำโดยสุจริตรอบคอบและอิงกฎหมายก็จะมีมาตรฐานของศาลที่ให้คำตัดสินไว้แล้ว และยินดีกับกกต.ชุดที่แล้วที่คำตัดสินของศาลออกมาเป็นเช่นนี้ และยินดีกับ สำนักงาน กกต. ที่ไม่ต้องเสียเงินที่เป็นเงินหลวงประมาณ 70 ล้านบาท
พร้อมให้กำลังใจและเห็นใจนายสุรพล อดีตสส.ที่ถูก กกต.ให้ใบส้ม ที่อาจจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ และยังไม่ได้ผลตามที่ตัวเองต้องการนัก ส่วนจะต่อสู้อย่างไรนั้น ก็เป็นเรื่องของนายสุรพล
ทั้งนี้ ตนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งกกต.เองอาจจะไม่รอบคอบในจังหวะเวลาการตัดสินให้ใบส้ม จนเกิดการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน