อนุทิน สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้น เข้าทำเนียบฯ รับมาตรการประหยัดพลังงาน หลังแจ้งลาป่วย ครม.ช่วงเช้า ถก อธิบดี ปค. หน้าตึกไทยฯ ปมถ่ายโอนภารกิจ กอ.รมน.
เมื่อเวลา 11.53 น. วันที่ 10 มี.ค. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เดินทางเข้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังจากแจ้งลาการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เนื่องจากมีอาการป่วยในช่วงเช้า
โดยถูกจับตาว่าเป็นการเลี่ยงพบกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรมหรือไม่ ซึ่งทั้งคู่ได้แจ้งลาประชุมเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม ในวันนี้นายกฯ ได้สวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้าอ่อนแขนสั้น ขานรับนโยบายประหยัดพลังงาน โดยในเวลา 15.00 น. นายกฯ พร้อมด้วยนายทองเจือ ชาติกิจเจริญ ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ได้เดินออกมาหน้าตึกไทยคู่ฟ้า และยืนพูดคุยอยู่บริเวณเชิงบันไดหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ก่อนเรียกนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง มานั่งคุยประมาณ 5 นาที โดยมีท่าทีจริงจัง
ภายหลังพูดคุยกันเสร็จ ผู้สื่อข่าวพยายามตะโกนสอบถามนายกฯ ว่า หายป่วยแล้วหรือไม่ โดยนายกฯ พยักหน้า ก่อนเข้าตึกไทยคู่ฟ้า และเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลทันที
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายนฤชาว่า นายกฯได้มีข้อสั่งการเรื่องอะไรหรือไม่ โดยนายนฤชา ปฏิเสธตอบคำถาม ระบุเพียงว่า “ไม่มี” พร้อมยกมือปฏิเสธว่า ไม่มีข้อสั่งการใดๆ
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าการพูดคุยในครั้งนี้ เป็นเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจ และพื้นที่จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า หรือ (กอ.รมน.) มายังกรมการปกครอง ซึ่งพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นพื้นที่พิเศษที่มีความอ่อนไหวด้านความมั่นคงของชาติสูง การถ่ายโอนจึงต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน