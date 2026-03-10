ขัตติยา ขอบคุณรัฐบาลภูมิใจไทยล่วงหน้า หลังรับปากดัน ร่าง กม.อำนวยความสะดวกฯ ของเพื่อไทยต่อ เชื่อช่วยเปลี่ยนผ่านจากรัฐอนุญาตที่ล่าช้า ไปสู่รัฐบริการที่ทันสมัย
เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2569 น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเอ็กซ์ว่า ร่าง กม.อำนวยความสะดวกฯ ที่รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเริ่มไว้ และผ่านการพิจารณาของทั้ง 2 สภาฯ จนเกือบเสร็จสมบูรณ์ วันนี้รัฐบาลภูมิใจไทยรับปากแล้วว่าจะยืนยันร่าง กม.ฉบับนี้ เดียร์ขอขอบคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงค่ะ
ร่าง พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการประชาชน (Super License) เป็นหนึ่งในกฎหมายสำคัญของรัฐบาลเพื่อไทย ที่มุ่งปฏิรูประบบการอนุญาตของภาครัฐ ลดความซับซ้อนของระบบราชการ และยกระดับการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปัจจุบันร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาของทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้ว แต่ต้องสะดุดลงจากการยุบสภา ในฐานะที่เดียร์ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ เมื่อเห็นข่าวว่ารัฐบาลพรรคภูมิใจไทยจะผลักดันเรื่องนี้ต่อ จึงมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อสภาเปิดสมัยประชุม รัฐบาลจะยืนยันร่างกฎหมายที่รัฐสภาได้ร่วมกันพิจารณาไว้แล้ว เพื่อให้สามารถเดินหน้าสู่การประกาศใช้ได้โดยเร็ว
กฎหมายฉบับนี้จะช่วยให้ประเทศไทย เปลี่ยนผ่านจาก “รัฐอนุญาตที่ล่าช้า” ไปสู่ “รัฐบริการที่ทันสมัย” ด้วยการลดขั้นตอนและภาระการขออนุญาตจากหลายหน่วยงาน จัดระบบ One Stop Service ให้การลงทุนและการทำธุรกิจสะดวกและรวดเร็วขึ้น เพิ่มความโปร่งใส และลดการใช้ดุลพินิจที่ไม่จำเป็น เสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเศรษฐกิจโลก
เดียร์ขอขอบคุณรัฐบาลที่เตรียมยืนยันกฎหมายที่รัฐสภาได้ร่วมกันพิจารณาไว้แล้ว เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้โดยเร็วที่สุดค่ะ