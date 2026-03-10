ระทึก ฝ่ายค้าน จับตาคุณสมบัติ ว่าที่รัฐมนตรี 13 ราย รัฐบาลอนุทิน ต้องคดีฮั้ว สว. ตามที่อนุกรรมการฯ ชุด 26 สรุปสำนวนเอาไว้

วันที่ 10 มี.ค. 2569 รายงานข่าวเปิดเผยว่า ภายหลังการเมืองมีความชัดเจนว่า กำลังจะจัดตั้งรัฐบาลที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลประกอบด้วยพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทย ร่วมกับพรรคเล็ก มี 291 เสียง

ส่วนพรรคฝ่ายค้านจะประกอบด้วย พรรคประชาชน พรรคกล้าธรรม พรรคประชาธิปัตย์ พรรคไทรวมพลัง และพรรคเล็ก โดยคาดว่าจะมีการโหวตแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาในวันที่ 15 มีค. และโหวตนายอนุทินเป็นนายกฯประมาณวันที่ 19 มีค. จากนั้นจัดตั้งครม. เพื่อเข้าทำงานบริหารประเทศก่อนสงกรานต์นั้น

ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองที่เตรียมทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้าน ได้จับข้อมูลประเด็นสำคัญเพื่อตรวจสอบครม.ชุดใหม่ โดยพิจารณาจากรายชื่อว่าที่รัฐมนตรี ซึ่งกำลังจัดสรรตำแหน่งกันอยู่ พบว่า ผู้ที่อยู่ในข่ายได้ดำรงตำแหน่งรัฐนตรีค่อนข้างแน่นอนแล้วนั้น มีถึง 13 ราย ที่พรรคฝ่ายค้านเตรียมจุดประเด็นคุณสมบัติ

เนื่องจากพบว่า ประมาณ 13 รายดังกล่าว ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีฮั้วสว. ตามที่คณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวน ส่วนกลาง ชุดที่ 26 หรือคณะทำงานร่วมระหว่าง กกต.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สรุปสำนวนและชี้เอาไว้

โดยเริ่มจากผู้ถูกกล่าวหาลำดับที่ 187 ซึ่งมีตำแหน่งสำคัญในรัฐบาล โดนข้อกล่าวหาว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือก หรือร่วมกับบุคคลอื่นกระทำการ หรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่น อันมีผลให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภามิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม เข้าข่ายกระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 หลายมาตรา

นอกจากนี้ยังมีผู้ถูกกล่าวหาในข้อหาเดียวกัน ลำดับที่ 188 ลำดับที่ 189 ลำดับที่ 190 ลำดับที่ 191 ลำดับที่ 193 ลำดับที่ 195 ลำดับที่ 197 ลำดับที่ 204 ลำดับที่ 205 ลำดับที่ 206 เป็นต้น

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