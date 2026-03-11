“ธรรมนัส” เปรยอำลา ก.เกษตรฯ ลั่น อาจจะไปไม่นาน ถ้ามีวาสนาได้กลับมา ชี้ ตำแหน่ง รมต. ไม่จีรัง มาแล้วก็ไปเป็นปกติ ฝากข้าราชการ ทำงานเต็มที่
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 11 มี.ค. 2569 ที่โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กทม. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในงานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานเชื่อมโยงเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนสหกรณ์สู่ความยั่งยืน ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานครั้งแรก หลังมีกระแสข่าวว่าพรรคภูมิใจไทยปิดดีลจัดตั้งรัฐบาล 291 เสียง โดยไม่มีพรรคกล้าธรรม
โดย ร.อ.ธรรมนัส เดินทางมาถึงด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม และกล่าวตอนหนึ่งขณะพูดเปิดงานว่า “ไม่ว่าตนจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม ตนอาจจะไปแล้วไปไม่นาน แล้วกลับมาเหมือนที่พวกท่านเคยเห็น ถ้ามีวาสนาได้กลับมาดูแลพี่น้องเกษตรกร ก็จะทำให้ดี”
“อยากฝากทุกท่านว่า สิ่งที่ต้องตระหนักตลอดเวลา ท่านคือข้าของแผ่นดิน เราเป็นข้าราชการ เราต้องสำนึกว่า ถ้าไม่มีแผ่นดินนี้ไม่มีประชาชน ไม่มีพี่น้องเกษตรกร พวกเราก็ไม่รู้จะทำอะไร กรมแต่ละกรมในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ไม่มีงานทำ ดังนั้น เราต้องสำนึกว่าเราเป็นข้าของพี่น้องประชาชนในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ต้องตระหนักให้ดี ผู้บริหารสูงสุดและรัฐมนตรีช่วย ตำแหน่งมันไม่จีรัง มาแล้วก็ไป เปลี่ยนผ่านรุ่นแล้วรุ่นเล่า แต่ครอบครัวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ้าเรารับราชการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่เริ่มต้น อายุทำงานไม่ต่ำกว่า 34 ปีโดยเฉลี่ย
ดังนั้น เราอยู่ตรงนี้ ที่นี่คือบ้านของครอบครัวของเรา เราต้องรัก รักในหน้าที่ตัวเอง รักองค์กร เป็นเรื่องสำคัญที่สุด การเปลี่ยนผ่านผู้นำ โดยเป็นนักการเมืองเป็นเรื่องปกติ คนโน้นมาคนนี้มา นโยบายอาจจะไม่ต่อเนื่อง แต่เราจะต้องมีหลักในการเป็นข้าราชการ
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวต่อว่า ตนอยู่กับพวกท่านมานาน หลายท่านเป็นข้าราชการระดับเด็กๆ ในตอนที่ตนมาใหม่ ซึ่งตนก็จ้ำจี้จ้ำไช เอาจริงเอาจังกับทุกเรื่อง แต่เรื่องไหนที่เป็นเรื่องของชีวิตทุกท่านใครเดือดร้อนมาไม่เคยปฏิเสธช่วยเหลือลูกน้องทุกคน แต่เรื่องงานคือเรื่องงาน เน้นเรื่องงานให้มีคุณภาพ
ดังนั้นอยากจะฝากว่า การเป็นข้าราชการที่ดีต้องสำนึกในหน้าที่ตนเอง ทุกวันนี้เราสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ว่าจากกรมใดก็ตาม เรามีเงินเลี้ยงครอบครัวเรา เพราะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เราต้องทำงานให้เต็มที่ งานเริ่ม 8 โมงเช้า เลิก 4 โมงเย็น มีโอกาสพักเที่ยง 1 ชั่วโมง ก็ทำให้เต็มที่