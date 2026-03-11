นายกฯ ชี้ ก.พลังงาน รับผิดชอบหาแหล่งน้ำมันเพิ่ม หลังอิหร่านวางระเบิดที่ช่องแคบฮอร์มุซ ย้ำ ไทยซื้อน้ำมันจากหลายที่ เตรียมคุยทูตออสเตรเลีย เจรจาซื้อน้ำมัน
เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้า THAIFEX – HOREC ASIA 2026 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
โดยมีนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ ร่วมด้วย ซึ่งงานนี้เป็นงานแสดงสินค้าธุรกิจบริการ และร้านอาหารครบวงจร เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจ โรงแรม ร้านอาหาร คาเฟ่ และการจัดเลี้ยงของภูมิภาคเอเชีย จัดโดยกรมจะส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่ เยอรมันนีระหว่างวันที่ 11-13 มี.ค.นี้
นายกฯ กล่าวเปิดงานว่า จากความสำเร็จของการจัดงาน และการเติบโตของภาคธุรกิจ HoReCa สะท้อนถึงความพร้อมของประเทศไทยในการมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตของธุรกิจโรงแรม และการบริการของโลก ซึ่งจุดแข็งของไทยไม่ได้อยู่แค่สินค้าและบริการ
แต่ยังรวมถึงวัฒนธรรมอาหาร การออกแบบ ไลฟ์สไตล์ ตลอดจนการต้อนรับและไมตรีจิตแบบไทยที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และขยายโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยในเวทีสากล
จากนั้น นายกฯ เยี่ยมชมนิทรรศการจัดแสดงสินค้า โดยผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายกฯ ถึงอาการป่วยเมื่อวานนี้ (10 มี.ค.) หายดีแล้วใช่หรือไม่ ซึ่งนายอนุทินได้กำมือขึ้นมา 2 ข้างเพื่อโชว์ความฟิต ก่อนกล่าวว่า หายแล้ว เมื่อวานท้องเสียสงสัยทานของดิบ
ก่อนที่ นายกฯ จะเดินชมสินค้าต่อ พร้อมชิมน้ำซุปที่ปรุงโดยเครื่องปรุงจากผัก ซึ่งมีรสเค็มใช้แทนเกลือ เหมาะสำหรับผู้ป่วย ซึ่งเป็นสินค้าของไทย พร้อมชิมไอศกรีมที่ทำจากนมถั่วเหลือง และช็อกโกแลต จ.ตาก ทำให้นายอนุทินถึงกับออกปากว่า ของคนไทยอร่อยที่สุด
ทั้งนี้ ช่วงกลางวัน นายกฯ มีกำหนดการรับประทานอาหารกลางวันเป็นการส่วนตัวร่วมกับ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย น.ส.แอนเจลา เจน แม็กโดนัลด์ ผู้สื่อข่าวถามว่า จะเป็นการเจรจาซื้อน้ำมันหรือไม่ นายอนุทิน ระบุว่า นัดกันมานานแล้ว
เมื่อถามย้ำว่าจะเจรจาซื้อน้ำมันจากออสเตรเลียใช่หรือไม่ นายกฯ ยอมรับว่า ก็คุยไว้ทั้งหมด
ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงการจัดหาแหล่งน้ำมันเพิ่มเติมหลังจากที่อิหร่านประกาศวางทุ่นระเบิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งจะทำให้การจัดหาพลังงานยากขึ้นหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า เรามีกระทรวงพลังงานรับผิดชอบ เราไม่ได้ซื้อจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง เรามีเครือข่ายในการซื้อจัดหาน้ำมันจากทั่วโลก
นอกจากนี้ นายกฯ ไม่ได้ตอบคำถามกรณีที่นายฮุน มาเนต ประกาศจะเจรจากับไทยขอคืนพื้นที่หลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมถึงการถ่ายโอนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า มาอยู่ภายใต้กำกับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ก่อนที่นายกฯ จะเดินทางกลับ