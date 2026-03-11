นายกฯ ชี้ ก.พลังงาน รับผิดชอบหาแหล่งน้ำมันเพิ่ม หลังอิหร่านวางระเบิดที่ช่องแคบฮอร์มุซ ย้ำ ไทยซื้อน้ำมันจากหลายที่ เตรียมคุยทูตออสเตรเลีย เจรจาซื้อน้ำมัน

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้า THAIFEX – HOREC ASIA 2026 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

โดยมีนางศุภจี​ สุ​ธรรม​พันธุ์​ รมว.​พาณิชย์​ ร่วมด้วย​ ซึ่งงานนี้เป็นงานแสดงสินค้าธุรกิจบริการ และร้านอาหารครบวงจร เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจ​ โรงแรม​ ร้านอาหาร​ คาเฟ่​ และการจัดเลี้ยงของภูมิภาคเอเชีย จัดโดยกรมจะส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์​ ร่วมกับหอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่​ เยอรมันนีระหว่างวันที่ 11-13 มี.ค.นี้

นายกฯ กล่าวเปิดงานว่า จากความสำเร็จของการจัดงาน และการเติบโตของภาคธุรกิจ HoReCa สะท้อนถึงความพร้อมของประเทศไทยในการมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตของธุรกิจโรงแรม และการบริการของโลก ซึ่งจุดแข็งของไทยไม่ได้อยู่แค่สินค้าและบริการ

แต่ยังรวมถึงวัฒนธรรมอาหาร การออกแบบ ไลฟ์สไตล์ ตลอดจนการต้อนรับและไมตรีจิตแบบไทยที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และขยายโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยในเวทีสากล

จากนั้น นายกฯ เยี่ยมชมนิทรรศการจัดแสดงสินค้า โดยผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายกฯ ถึงอาการป่วยเมื่อวานนี้ (10 มี.ค.) หายดีแล้วใช่หรือไม่ ซึ่งนายอนุทินได้กำมือขึ้นมา 2 ข้างเพื่อโชว์ความฟิต ก่อนกล่าวว่า หายแล้ว เมื่อวานท้องเสียสงสัยทานของดิบ

ก่อนที่ นายก​ฯ จะเดินชมสินค้าต่อ​ พร้อมชิม​น้ำซุปที่ปรุงโดยเครื่องปรุงจากผัก ซึ่งมีรสเค็มใช้แทนเกลือ เหมาะสำหรับผู้ป่วย​ ซึ่งเป็นสินค้าของไทย พร้อมชิมไอศกรีมที่ทำจากนมถั่วเหลือง​ และช็อก​โกแลต​ จ.ตาก​ ทำให้นายอนุทินถึงกับออกปากว่า​ ของคนไทยอร่อยที่สุด

ทั้งนี้ ช่วงกลางวัน นายกฯ มีกำหนดการรับประทานอาหารกลางวันเป็นการส่วนตัวร่วมกับ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย น.ส.แอนเจลา เจน แม็กโดนัลด์ ผู้สื่อข่าวถามว่า จะเป็นการเจรจาซื้อน้ำมันหรือไม่​ นายอนุทิน ระบุว่า นัดกันมานานแล้ว​

เมื่อถามย้ำว่าจะเจรจาซื้อน้ำมันจากออสเตรเลีย​ใช่หรือไม่​ นายกฯ ยอมรับว่า​ ก็คุยไว้ทั้งหมด​

ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงการจัดหาแหล่งน้ำมันเพิ่มเติม​หลังจากที่อิหร่านประกาศวางทุ่นระเบิดช่องแคบฮอร์มุซ​ ซึ่งจะทำให้การจัดหาพลังงานยากขึ้นหรือไม่​ นายกฯ กล่าวว่า​ เรามีกระทรวงพลังงาน​รับผิดชอบ​ เราไม่ได้ซื้อจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง​ เรามีเครือข่ายในการซื้อจัดหาน้ำมันจากทั่วโลก​

นอกจากนี้ นายกฯ ไม่ได้ตอบคำถามกรณีที่นายฮุน​ มาเนต​ ประกาศจะเจรจากับไทยขอคืนพื้นที่หลังช่วงเทศกาลสงกรานต์​ รวมถึงการถ่ายโอนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน​ราชอาณาจักร ภาค 4​ ส่วนหน้า​ มาอยู่ภายใต้กำกับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย​ ก่อนที่นายกฯ จะเดินทางกลับ​

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