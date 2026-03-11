ศุภจี ไม่กังกลถูกจับตาเล่นการเมืองเต็มตัว ยังไม่รู้กำกับกระทรวงเกษตรฯ ขึ้นอยู่กับนายกฯ ไม่ติดต้องทำงานรัฐมนตรีต่างพรรค ขอแค่มีเป้าหมายเดียวกัน
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 11 มี.ค.2569 ที่ศูนย์การแสดงสินค้า และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานีนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวถึงการเข้ามาทำงานการเมืองเต็มตัวทำให้ถูกจับตามองมากเป็นพิเศษว่า ตัวเองไม่ได้เป็นคนเก่งอะไร แต่คิดว่าเป็นคนที่มีความตั้งใจมากกว่า
ส่วนตัวไม่ได้ห่วงอะไร ตั้งใจว่าจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด ดังนั้น อะไรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์กับประชาชนก็ไม่ต้องไปสนใจ
เมื่อถามว่าจะต้องเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยหรือไม่ นางศุภจี กล่าวว่า ยังไม่ทราบ แต่เราดูแลเรื่องการค้าขายอยู่แล้ว ต้องเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรฯ จึงต้องทำงานบูรณาการร่วมกัน ส่วนจะต้องเข้าไปดูแลรับผิดชอบหรือไม่ ขึ้นอยู่กับนายกฯ ทุกวันนี้ดูแลกระทรวงพาณิชย์อยู่แล้ว ซึ่งต้องทำงานเชื่อมโยงกับกระทรวงเกษตรฯ ก็ไม่มีปัญหา
เมื่อถามว่าถ้าทำงานต่างพรรคการเมืองก็ไม่มีปัญหาใช่หรือไม่ นางศุภจี กล่าวว่า ทุกคนทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนเป็นหลัก ตนก็ทำเช่นนั้น ดังนั้น พรรคไหนก็ได้ ขอแค่เป็นพรรคที่มีเป้าหมายเดียวกัน ก็แค่นั้นเอง ไม่ได้มองว่าพรรคไหน มองที่งานเป็นหลัก
ต่อข้อถามว่านายกฯ ได้บอกหรือไม่ว่ากระทรวงเกษตรฯ จะต้องเป็นโควตาของพรรคภูมิใจไทย นางศุภจี ระบุว่า เห็นตามหน้าข่าว
เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ที่ภาระจะเอียงมาทาง 3 รัฐมนตรี มากกว่าคนอื่น นางศุภจี กล่าวว่า ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบ รัฐมนตรีทุกคนมีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดี ไม่ได้คิดเรื่องการส่งงานให้มากหรือน้อย