“รมว.ทส.สุชาติ” มอบที่ปรึกษา พร้อมอธิบดี กรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ ร่วมกับ DSI บก.ปทส. และจว.พระนครศรีอยุธยา ผนึกกำลังตรวจสอบโกดังบางปะหัน พบไม้ต้องสงสัยกองใหญ่ สั่ง! เร่งขยายผลขบวนการค้าไม้
วันที่ 11 มีนาคม 2569 นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบพล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายนิกร ศิรโรจนานนท์ อธิบดีกรมป่าไม้
ร่วมกับ ร.ต.อ.วิษณุ ฉิมตระกูล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายชุติเดช กมนณชนุตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอังศุเกติ์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรม และ พ.ต.อ.ณัฐพล อะกะเรือน ผู้กำกับการกองกำกับการกอง 2 บก.ปทส. และพ.ต.อ.อาทิตย์ ซิ้มเจริญ ผู้กำกับ สภ.บางปะหัน ร่วมติดตามการปฏิบัติการตรวจสอบโกดังไม้ต้องสงสัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำหรับปฏิบัติการวันนี้เป็นปฏิบัติการต่อเนื่องจากคดีเครือข่ายลักลอบค้าไม้ข้ามชาติของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงยุติธรรม โดย กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองกิจการอำนวยความยุติธรรม ได้ดำเนินคดีในหลายพื้นที่ จากผลการสอบสวน ทำให้เกิดการขยายผลคดีอย่างต่อเนื่อง จำนวน 7 คดี ในหลายพื้นที่ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2568 จนถึงเดือนมกราคม 2569
โดยนายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า นายวิสุทธิ์ เมืองเจริญ ผู้อำนวยการส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม พร้อมด้วยนายอังศุเกติ์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 1–3 หน่วยเฉพาะกิจพญาเสือ (หน่วยปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) และชุดพยัคฆ์ไพรของกรมป่าไม้ รวมทั้งฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการขอหมายค้นจากศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เข้าตรวจสอบโกดังของ บริษัท ภาคินเทรดดิ้ง (5888) จำกัด ตั้งอยู่ หมู่ 5 ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภายในโกดังพบไม้ต้องสงสัยจำนวนมาก ทั้งไม้ท่อนและไม้แปรรูป ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบชนิดและที่มาของไม้ และประเมินมูลค่าความเสียหาย หากพบว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ จะดำเนินการตรวจ`ยึด จับกุม และส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป
จากผลการตรวจสอบโกดังดังกล่าว เชื่อได้ว่าไม้ส่วนใหญ่ เป็นไม้ที่น่าจะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงต้องมีการอายัดไม้ของกลาง อุปกรณ์ในการกระทำความผิด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการตรวจพิสูจน์ในรายละเอียดเพิ่มเติม ในเบื้องต้นได้มีการสำรวจ พบไม้แปรรูป ไม้ท่อน ปีกไม้ ปลายไม้ ไม่ต่ำกว่า 3,350 ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 1,100 ลบ.ม. มูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท
โดยเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ติดตามขยายผล พบความเคลื่อนไหว เวลา 01.30 น. มีการนำเข้า-ส่งออกไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต จากโกดังแห่งนี้ โดยใช้รถยนต์บรรทุกเทรลเลอร์ มุ่งหน้าสู่จังหวัดชลบุรี จากการตรวจสอบพบไม้ประดู่จำนวน 34 ท่อน ปริมาตร และความยาวไม่ตรงกับเอกสารที่นำมาแสดงให้กับทางเจ้าหน้าที่ จึงได้อายัดรถยนต์บรรทุกเทรลเลอร์ พร้อมไม้ประดู่ 34 ท่อน ซึ่งอยู่ภายในตู้คอนเทนเนอร์ ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชบ.1 (บางละมุง) จ.ชลบุรี
และเมื่อเวลา 10.00 น. ได้ตรวจยึดและอายัดรถบรรทุก จำนวน 2 คัน ที่ซุกซ่อนไม้ประดู่ ในรถบรรทุกมันสำปะหลัง โดยคนขับรถบรรทุกให้การยอมรับว่าขนไม้ส่วนใหญ่มาจาก อ.แม่สอด จ.ตาก และอีกหนึ่งคันมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ มายังโกดังแห่งนี้
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบสัตว์ป่าคุ้มครอง ลิ่น ชะมด และซากสัตว์ป่าอีกจำนวนหนึ่งโดยในวันพรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าวร่วมกันระหว่างนายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และพล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) ในรายละเอียดเพิ่มเติมและผลการสืบสวนที่จะขยายผลต่อไป