นายกฯ หารือทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย แก้ปัญหานำเข้านมผง-การค้า-การลงทุน-สถานการณ์ในปัจจุบัน ไม่ได้คุยเรื่องซื้อน้ำมันตามที่ปรากฏเป็นข่าว

วันที่ 12 มี.ค.2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Anutin Charnvirakul โดยระบุว่า ได้ให้การต้อนรับ น.ส.แอนเจลา เจน แม็กดอนัลด์ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ที่ทำเนียบรัฐบาล

พร้อมได้หารือระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งครอบคลุมสถานการณ์ในปัจจุบัน การค้า การลงทุน รวมถึงหาทางที่จะแก้ปัญหาการนำเข้านมผง ภายใต้การค้าเสรี หรือ FTA ระหว่างออสเตรเลียกับไทย

นายกฯ ยืนยันด้วยว่าไม่ได้มีการหารือเรื่องการซื้อน้ำมันตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อท้องถิ่น

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