เพื่อไทย ถก แบ่งโควตา รมต.-รองประธานสภา ‘จุลพันธ์’ รับคุยหลายวง ขอให้รอฟัง อย่าเพิ่งโยนชื่อใคร ยัน บุคลากรมีความพร้อม เตรียมนำรายชื่อไปเสนอ ภท. บ่ายนี้
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 12 มี.ค. 2569 ที่พรรคเพื่อไทย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) วันนี้ว่า เป็นการประชุมตามขั้นตอนปกติของพรรค เพื่อมอบหมายให้มีการดำเนินการคัดสรรตัวบุคคลไปดำรงตำแหน่งทางการเมือง ส่วนกระบวนการถัดไปต้องมีการหารือกันก่อน
เมื่อถามว่า การคัดสรรบุคลากรทางการเมืองในวันนี้จะมีกี่ตำแหน่ง นายจุลพันธ์ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ต้องไปหารือกับพรรคแกนนำหลักอีกครั้ง
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า เฉพาะตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรวมตำแหน่งรัฐมนตรี 8 คนที่พรรคเพื่อไทยได้โควตามาด้วย นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ไม่ได้ยืนยันจำนวนและตำแหน่ง แต่ต้องมีการพูดคุยหารือกัน ซึ่งตอนนี้เป็นการเปิดกรอบตามขั้นตอนของพรรค เพื่อมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ย้ำว่าเป็นเพียงขั้นตอนเท่านั้น ส่วนกระบวนการหลังจากนี้จะอยู่ที่คนที่ได้รับมอบหมาย
เมื่อถามว่า รายชื่อที่จะส่งไปยังพรรคแกนนำ จะมีมากกว่าโควตาที่จะได้รับ เพื่อให้พิจารณาเพิ่มเติมหรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า สุดท้ายต้องส่งรายชื่อเท่าที่มีตามจำนวน ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอน ขณะนี้ยังไม่ได้ยืนยันอะไร
ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าพรรคเพื่อไทยเคยส่งชื่อนายพัฒนา สัพโส สส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย ในตำแหน่งรองประธานสภาฯ คนที่ 2 แล้วถูกพรรคภูมิใจไทยตีกลับนั้น นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ไม่เป็นความจริง เพราะยังไม่ได้ส่งชื่อเลยสักคน
เมื่อถามว่า ในกระบวนการเสนอชื่อรองประธานสภาฯ คนที่ 2 สส.ในพรรคเพื่อไทยเสนอชื่อใครบ้าง มีชื่อนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ด้วยหรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า มีการพูดกันเยอะ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ และช่วงนี้ก็มีการหารือกันหลายวง มีการพูดคุยนำเสนอผ่านมายัง กก.บห.
ส่วนการตัดสินใจจะเป็นอย่างไร ขอให้รอฟัง อย่าเพิ่งโยนชื่อใคร เพราะการโยนชื่อใครออกมาไม่เป็นประโยชน์ สุดท้ายตำแหน่งใดก็ตามก็มีแค่ 1 คน หากถึงเวลาแล้วไม่ได้เป็นจะเสียหายกับบุคลากรท่านนั้น แต่จริงๆ แล้วบุคลากรของพรรคมีความพร้อม มีศักยภาพที่จะดำรงตำแหน่งได้หลายคน ขอเวลาให้ได้พิจารณากันให้ครบถ้วน
เมื่อถามว่า ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าพรรคภูมิใจไทยตั้งคำถามกับรายชื่อบุคลากรของพรรคเพื่อไทย ยืนยันว่าจะเสนอตามที่พรรคเห็นสมควรใช่หรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องหารือกัน แต่ยืนยันว่าเป็นไปตามข้อกฎหมาย
บุคลากรที่จะไปดำรงตำแหน่งนั้นๆ มีขั้นตอนและกระบวนการตามกฎหมาย รวมถึงการตรวจสอบรายชื่อเพื่อให้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเราต้องดำเนินการตามนั้น เป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบ ส่วนตัวบุคคลนี่ไม่ใช่เหตุและปัจจัย
เมื่อถามว่า พรรคใช้หลักเกณฑ์ใดในการจัดสรรตำแหน่ง นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ยังไม่ได้คิด ยังไม่ได้ตัดสินใจ แต่ยืนยันว่าต้องดูบุคลากรที่มีศักยภาพ สามารถทำงาน ตอบโจทย์ประชาชนและประเทศได้ ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายวันนี้ตนจะเดินทางไปพูดคุยกับพรรคภูมิใจไทย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเช้าวันนี้พรรคเพื่อไทยมีการประชุม กก.บห.พรรค โดยมีวาระสำคัญ คือ การพิจารณารายชื่อบุคคลของพรรค เพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล ก่อนจะนำรายชื่อไปเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทย ในฐานะพรรคแกนนำรัฐบาลในช่วงบ่ายวันนี้