ทร.เปิดไทม์ไลน์เตือนภัยเดินเรือ ช่องแคบฮอร์มุซ ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด แจ้งเตือนล่วงหน้า–ตั้ง วอร์รูม ประสานผู้ประกอบการไทยวางแผนความปลอดภัย
วันที่ 12 มี.ค.2569 ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ (บก.ทร.) พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยถึงไทม์ไลน์การดำเนินการของกองทัพเรือ ในการประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนการเดินเรือในพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุซ
กองทัพเรือได้ดำเนินการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงในการเดินเรืออย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งแจ้งเตือนและให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันสมัยแก่ภาคการเดินเรือของไทย เพื่อให้สามารถวางแผนการเดินเรือได้อย่างปลอดภัย
โดยวันที่ 24 ก.พ.2569 กรมยุทธการทหารเรือออกหนังสือ แจ้งเตือนครั้งที่ 1 ถึงสมาคมเจ้าของเรือไทยและบริษัทเจ้าของเรือ เกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ซึ่งยังคงอยู่ในระดับสูง พร้อมขอให้ผู้ประกอบการรับทราบสถานการณ์และพิจารณาดำเนินการตามข้อแนะนำด้านความปลอดภัยในการเดินเรือ
วันที่ 2 มี.ค.2569 กรมยุทธการทหารเรือออก หนังสือแจ้งเตือนครั้งที่ 2 ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซ ถูกปิดโดยกองกำลัง IRGC ของอิหร่าน พร้อมเสนอแนะให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ และแจ้งมาตรการเบื้องต้นสำหรับการเดินเรือในพื้นที่เสี่ยง
วันที่ 6 มี.ค.2569 กองทัพเรือจัด การประชุมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบริษัทเจ้าของเรือ ณ ห้อง War Room กองบัญชาการกองทัพเรือ เพื่อกำหนดแนวทางดูแลความปลอดภัยเรือสินค้าไทยในพื้นที่ความเสี่ยงสูง (High Risk Area: HRA) โดยผลการประชุมได้จัดทำเป็น คำแนะนำการนำเรือ (Sailing Instruction)
วันที่ 7 มี.ค. 2569 – ปัจจุบัน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ โดย ศูนย์ควบคุมการจราจรทางทะเล (ศคจร.) ทำหน้าที่เป็น จุดประสานหลัก (POC) ในการติดตามสถานการณ์เรือไทยที่จะเข้าหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ โดยมีการรับข้อมูลรายงานจากเรือและบริษัทเดินเรือ ทำการพล็อตและติดตามเป้าเรือ พร้อมรายงานสถานการณ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกวัน
วันที่ 10 มี.ค. 2569 กรมยุทธการทหารเรือเผยแพร่ คำแนะนำการนำเรือ (Sailing Instruction) อย่างเป็นทางการ พร้อม QR Code สำหรับการรายงานข้อมูลเรือ และคู่มือหลักปฏิบัติในการประสานการปฏิบัติและควบคุมเรือพาณิชย์ เพื่อให้บริษัทเดินเรือกำกับดูแลเรือในความรับผิดชอบให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด