แพทองธาร-ปอ เยี่ยม ทักษิณ หลังจำคุก 6 เดือน ทนายคาดหากเป็นตามเกณฑ์ จะได้พักโทษ 11 พ.ค. แต่ต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 12 มี.ค.2569 ที่เรือนจำคลองเปรม น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และนายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามี เป็นตัวแทนครอบครัว เข้าเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมกับทีมทนายความ
บรรยากาศช่วงเช้า น.ส.แพทองธาร และสามี นั่งรถยนต์ส่วนตัวเดินทางมาบริเวณประตูหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม โดยมีกลุ่มคนเสื้อแดงและเพื่อนรุ่น รร.มงฟอร์ต ของนายทักษิณ ร่วมให้การต้อนรับ ก่อนทั้งหมดจะยิ้มและยกมือไหว้สวัสดีทักทาย จากนั้นทั้งคู่เข้าไปเยี่ยมนายทักษิณภายในเรือนจำฯ
ต่อมาเวลา 11.00 น. หลังเข้าเยี่ยมนายนายทักษิณเป็นเวลา 1 ชม. น.ส.แพทองธาร และนายปิฎก ออกมาสัมภาษณ์ว่า นายทักษิณสบายดี ส่วนปัญหาสุขภาพนั้นถือว่าดีขึ้นมาก ตอนนี้ท่านไม่ได้เป็นอะไรแล้ว
“ไม่ได้พูดคุยกันในเรื่องสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางและเรื่องการเมือง มีแต่พูดคุยเกี่ยวกับประเด็นทางคดีเท่านั้น”
เมื่อถามว่าเหลือเวลาอีก 2 เดือน ที่นายทักษิณจะได้รับการพักโทษในเดือนพ.ค. หลังจากรับโทษมาแล้ว 2 ใน 3 หรือ 8 เดือน น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า อยากให้นายทักษิณได้ออกมาเร็วๆ ส่วนเรื่องการส่งเอกสารให้กับทางกรมราชทัณฑ์นั้น ให้สอบถามทางทนายความได้เลย
จากนั้น น.ส.แพทองธาร พูดคุยกับมวลชนกลุ่มคนเสื้อแดงที่มาให้กำลังใจ โดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่น 08 ที่เดินทางมาจาก จ.เชียงใหม่ ที่เดินทางมาให้กับกำลังใจนายทักษิณ โดยน.ส.แพทองธาร กล่าวขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจ พร้อมบอกว่านายทักษิณสบายดีและสุขภาพแข็งแรงง ต้องขออภัยที่ไม่ได้พูดคุยกันก่อนเข้าเรือนจำ เพราะต้องรีบเข้าเยี่ยม แต่เชื่อว่านายทักษิณน่าจะได้ทราบในข่าวว่าทุกคนมาเยี่ยม ซึ่งนายทักษิณอีกไม่นานก็จะได้ออกมาแล้ว
ด้านทนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความของอดีตนายกฯทักษิณ กล่าวว่า การยื่นเรื่องขอพักโทษของนายทักษิณ ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนยื่นเอกสาร โดยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ โดยจะเข้าเกณฑ์การพักการลงโทษในวันที่ 10 พ.ค.2569 และหากผ่านการพิจารณาสามารถปล่อยตัวพักการลงโทษได้ในวันถัดไปคือ วันที่ 11 พ.ค.2569