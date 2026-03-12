วุฒิสภา เด้งรับมติครม. สั่ง สว.งด-เลื่อนเดินทางเยือนต่างประเทศ ข้าราชการเวิร์กฟรอมโฮม ตามความจำเป็น รับมือวิกฤตตะวันออกกลาง พร้อมนัดประชุม 16-17 มี.ค.

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.2569 ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) ที่มีนายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 11 มี.ค.ที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาการบรรจุระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ในวันที่ 16 -17 มี.ค.

โดยมีวาระพิจารณาสำคัญ คือ ในวันที่ 16 มี.ค. พิจารณาเรื่องด่วน ตั้งกมธ.สามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 คน

ขณะที่การประชุมวันที่ 17 มี.ค. จะพิจารณาเรื่องที่กมธ.พิจารณาแล้วเสร็จจำนวน 4 เรื่อง

ที่ประชุมยังหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางและผลกระทบต่อประเทศไทยในประเด็นต่างๆ โดยที่ประชุมเห็นควรให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

โดยขอความร่วมมือ กมธ. พิจารณาปรับเปลี่ยนการประชุมเป็นออนไลน์ เพื่อลดการเดินทางมาประชุมที่รัฐสภา และให้งดหรือเลื่อนการเดินทางไปประชุมทวิภาคีและไปเยือนต่างประเทศในช่วงนี้ออกไปก่อน ส่วนของบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้พิจารณาทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) ตามความจำเป็นและเหมาะสม

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