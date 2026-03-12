อภิสิทธิ์-กรณ์ จี้รัฐบาล ใช้เงินส่วนต่างค่าการกลั่น จ่ายกองทุนน้ำมัน แก้วิกฤตพลังงาน บี้ พาณิชย์ คุมค่าการกลั่นอยู่ในระดับปกติ ชี้ราคานํ้ามันจะถูกลง 4 บาทต่อลิตร
เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2569 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์คลิปผ่านเฟซบุ๊ก เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลใช้เงินส่วนต่างที่เพิ่มจากค่าโรงกลั่นแก้ปัญหาวิกฤตราคาพลังงาน เพราะปัจจุบันพบว่าค่าการกลั่นมีราคาสูงขึ้นเกือบ 3 เท่า เมื่อเทียบกับเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา จึงควรนำค่าการกลั่นดังกล่าวจ่ายให้กับกองทุนน้ำมัน เพื่อลดภาระที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในอนาคต
ทั้งนี้ รัฐบาลใช้มาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซล โดยใช้เงินจากกองทุนน้ำมัน ที่ลิตรละเกือบ 16 บาท เป็นตัวเลขที่สูงมาก และจะเป็นภาระของประชาชนต่อไปในอนาคต
“รวมทั้งอยากเรียกร้องว่าในภาวะวิกฤตพลังงานปัจจุบัน รัฐบาลจำเป็นทบทวนเรื่องโครงสร้างราคาพลังงานทั้งหมด ไม่เฉพาะน้ำมัน แต่ยังรวมถึงก๊าซ และไฟฟ้า เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน และไม่มีใครที่แสวงหากำไร หรือ ผลตอบแทนในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้” นายอภิสิทธิ์ กล่าว
ขณะที่ นายกรณ์ จาติกวณิช สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กในประเด็นเดียวกัน โดยระบุว่า ระวังค่าการกลั่น ประชาชนอาจไม่ทราบว่าเหตุที่ราคาน้ำมันหน้าสถานีบริการยังนิ่ง เพราะกองทุนน้ำมันใช้เงินในกองทุนชดเชย โดยวานนี้ (11 มี.ค.) ชดเชยดีเซลถึงลิตรละ 16.97 บาท ส่วนแก๊ซโซฮอล 91 และ 95 ชดเชยลิตรละ 7.41 บาท
ทั้งนี้ รัฐบาลประกาศว่าจะตรึงดีเซลไว้ที่ 29.94 บาทต่อลิตร เป็นเวลา 15 วัน ซึ่งจะครบวันที่ 17 มี.ค. จากนั้นหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายคงต้องปรับราคาสูงขึ้น เพื่อลดภาระกองทุนนํ้ามัน และเพื่อให้กลไกตลาดช่วยทำให้เกิดการประหยัดการใช้มากกว่าปัจจุบัน
“มีเรื่องหนึ่งที่กระทรวงพาณิชย์ไม่ควรมองข้าม นั่นคือค่าการกลั่น ที่เพิ่มขึ้น 3 เท่าในช่วง 10 วันที่ผ่านมา จากลิตรละ 2 บาทเป็น 6 บาท หมายความว่าเรากำลังใช้เงินของประชาชนไปจ่ายกำไรเพิ่มขึ้นให้กับเหล่าบริษัทกลั่นนํ้ามัน หากทางกระทรวงพาณิชย์คุมให้ค่าการกลั่นอยู่ในระดับปกติคือ 2 บาท ราคานํ้ามันจะถูกลงได้ถึง 4 บาทต่อลิตรทันที” นายกรณ์ กล่าว