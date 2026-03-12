สุรศักดิ์ เห็นด้วยแยกกระทรวงกีฬา เชื่อพัฒนางานด้านกีฬาได้ชัดเจนขึ้น เผยยังไม่สรุปนั่งกระทรวงไหน หลังโหวตนายกฯค่อยพิจารณาหน้าตาครม.

เมื่อเวลา 13.10 น. วันที่ 12 มี.ค.2569 ที่พรรคภูมิใจไทย นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในฐานะรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีการแยกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยแยกการท่องเที่ยว ไปรวมกับกระทรวงวัฒนธรรม เหลือแค่กระทรวงกีฬา ว่า ตนเห็นด้วยกับการแยกกระทรวง

เพราะวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวค่อนข้างเป็นเนื้องานเดียวกัน ขณะเดียวกันโบราณสถานหลายที่ก็เป็นแหล่งการท่องเที่ยวอยู่แล้ว และหากแยกไปเป็นกระทรวงกีฬาอย่างเดียว การพัฒนาด้านกีฬาน่าจะชัดเจนขึ้น เพราะเป็นการมุ่งเน้นด้านกีฬาโดยตรง

ส่วนจะทำให้กระทรวง มีขนาดเล็กลงหรือไม่ นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า คิดว่าเรื่องประสิทธิภาพสำคัญกว่าเรื่องขนาดว่าเล็กหรือใหญ่ ถ้าใหญ่แล้วทำงานไม่มีศักยภาพ แต่เล็กแล้วมีศักยภาพก็อาจจะมุ่งเน้นเรื่องงานได้ถูกต้องกว่า

เมื่อถามว่าได้รับการทาบทามจากผู้ใหญ่ในพรรคแล้วหรือยัง นายสุรศักดิ์ ระบุว่า ยังไม่สรุป เพราะอย่างที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย บอกว่าต้องรอโหวตนายกฯก่อน แล้วจึงจะพิจารณาว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะเป็นใครบ้าง ก็ตามที่ทุกคนพูด

เมื่อถามว่าส่วนตัวถนัดกีฬาหรือไม่ นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า ปกติเล่นหมากเก็บกับโดดยาง ก่อนจะบอกว่า ล้อเล่น ขณะนี้ก็ดูสโมสรฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ดอยู่

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