เพื่อไทย เคาะชื่อ เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สส.เลย นั่งรองประธานสภาฯ คนที่ 2 สัดส่วนโควตาภาคอีสาน แกนนำพรรคเตรียมส่งรายชื่อให้ภูมิใจไทย
เมื่อวันที่ 12 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการพิจารณาบุคคลที่จะเข้ามาทำหน้าที่รองประธานสภาฯ คนที่ 2 ของพรรคเพื่อไทย
ได้มีการเสนอชื่อของ นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สส.เลย ในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ขึ้นมาทำหน้าที่ในสัดส่วนพรรคเพื่อไทย
หลังจากก่อนหน้านี้ ภายในพรรคมีการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม ขึ้นมาทำหน้าที่ อาทิชื่อของนายเลิศศักดิ์ และนายพัฒนา สัพโส สส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย
แต่ที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยเห็นชอบให้เสนอชื่อ นายเลิศศักดิ์ เข้ามาทำหน้าที่ในสัดส่วนโควตาภาคอีสาน ซึ่งแกนนำพรรคจะส่งรายชื่อให้พรรคภูมิใจไทย ในฐานะแกนนำรัฐบาล