เพื่อไทย เคาะชื่อ เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สส.เลย นั่งรองประธานสภาฯ คนที่ 2 สัดส่วนโควตาภาคอีสาน แกนนำพรรคเตรียมส่งรายชื่อให้ภูมิใจไทย

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการพิจารณาบุคคลที่จะเข้ามาทำหน้าที่รองประธานสภาฯ คนที่ 2 ของพรรคเพื่อไทย

ได้มีการเสนอชื่อของ นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สส.เลย ในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ขึ้นมาทำหน้าที่ในสัดส่วนพรรคเพื่อไทย

หลังจากก่อนหน้านี้ ภายในพรรคมีการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม ขึ้นมาทำหน้าที่ อาทิชื่อของนายเลิศศักดิ์ และนายพัฒนา สัพโส สส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย

แต่ที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยเห็นชอบให้เสนอชื่อ นายเลิศศักดิ์ เข้ามาทำหน้าที่ในสัดส่วนโควตาภาคอีสาน ซึ่งแกนนำพรรคจะส่งรายชื่อให้พรรคภูมิใจไทย ในฐานะแกนนำรัฐบาล

 

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ด่วน ร.ต. บุกยิง สัสดีจังหวัด เสียชีวิตคาห้องทำงานศาลากลาง
2

อึ้งอีก แฟนสาวนัดเจอวันสาวหล่อตายทั้งกลม เฮี้ยนเมรุไหม้ เผยข้อมูลสุดตกใจ ใครพ่อ!
3

โบ สุรัตนาวี เปิดแผลรัก 11 ปี อดีตสามีสารภาพ “ทรยศตั้งแต่วันแรก”
4

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
5

เปิดปม ร.ต. บุกยิง พ.อ. สัสดีจังหวัด เล่านาทีเถียงกันรุนแรง ก่อนลั่นไกคาศาลากลาง
6

ตรวจหวย ผลสลาก ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล หวยออกงวด 16 มิ.ย.2569
7

ราคาทองวันนี้ 17 มิ.ย.69 ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ รีบตัดสินใจเลย
8

สลดจบเศร้า 2 ศพเซ่นรักขม หนุ่มขอโอกาสครั้งที่ 2 โดนสาวปฏิเสธชักปืนยิงคว่ำ ก่อนลั่นไกจบชีวิตหนีความผิด
9

เพื่อนซี้โตมาด้วยกันทั้งชีวิต อึ้ง ตรวจดีเอ็นเอพบเป็น “ฝาแฝดแท้”
10

'ชมพู่' เปิดใจโมเมนต์ “น้องเกล” ตอบนายกฯ ไม่ให้อุ้ม ลั่นไม่เคยบังคับลูก