นายกฯ ยันช่วยเหลือเต็มที่ 3 ลูกเรือสูญหาย เหตุโจมตีเรือสินค้าไทย ที่ช่องแคบฮอร์มุซ เผยกำลังประสานงานให้เกิดความสะดวกที่สุดในการดูแลลูกเรือไทย
เมื่อเวลา 14.18 น. วันที่ 12 มี.ค. 2569 ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการช่วยเหลือ 3 ลูกเรือไทยที่สูญหาย หลังเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติไทย ชื่อ “มยุรี นารี” ถูกโจมตี ขณะเดินเรือในทะเลบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ
โดยนายอนุทิน กล่าวว่า ทางกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงคมนาคมได้ประสานให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
เมื่อถามว่า ได้รับรายงานว่าลูกเรือไทยทั้ง 3 คนปลอดภัยหรือไม่ นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ตอนนี้ได้รับรายงานในภาพรวม โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม รวมถึงนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ อยู่ระหว่างการประสานงานให้เกิดความสะดวกที่สุดในการดูแลลูกเรือไทยที่อยู่ในเรือ “มยุรี นารี”
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