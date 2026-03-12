อนุทิน ถามลั่น “เกี่ยวอะไรกับภูมิใจไทย” หลังถูกร้องจริยธรรม ปมใช้ที่ดินเขากระโดง จัดสัมมนาพรรค แจง ขอเช่าพื้นที่ตามความสะดวก ย้ำพรรคภูมิใจไทยถูกต้องอยู่แล้ว

เมื่อเวลา 15.15 น. วันที่ 12 มี.ค.2569 ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีผู้ไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง และคุณสมบัติของนายอนุทิน กรณีการจัดกิจกรรมสัมมนาของ สส.พรรคภูมิใจไทย ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินบริเวณเขากระโดง

โดยนายอนุทิน ถามกลับว่า “ไปร้องได้ยังไง เกี่ยวอะไรกับพรรคภูมิใจไทย” พร้อมชี้แจงว่า เราก็ไปใช้ และไปเช่าสถานที่ที่เราสะดวก

ผู้สื่อข่าวถามว่าแต่พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่พิพาทที่ดินเขากระโดง นายอนุทิน หัวเราะ ก่อนกล่าวว่า “ไม่รู้จะตอบยังไง ไม่เกี่ยวกับภูมิใจไทย”

ผู้สื่อข่าวถามว่า พรรคภูมิใจไทยทำถูกต้องแล้วใช่หรือไม่ นายอนุทิน ตอบกลับทันทีว่า พรรคภูมิใจไทยถูกต้องอยู่แล้ว

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