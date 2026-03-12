นายกฯ ลั่น อิหร่าน โจมตีเรือไทย เป็นสิ่งที่ไม่ชอบ มอบ “สีหศักดิ์” คุยทูต ชี้แจงเหตุผล สั่งระดมกำลังค้นหาอีก 3 ชีวิต หวังลูกเรือปลอดภัย
เมื่อเวลา 15.15 น. วันที่ 12 มี.ค. 2569 ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการติดตามช่วยชีวิต 3 ลูกเรือมยุรี นารี ที่ติดอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซ ประเทศอิหร่านว่า ต้องระดมทุกสรรพกำลังไปช่วยชีวิต ซึ่งหวังว่าลูกเรือทั้งหมดจะมีความปลอดภัย
ส่วนที่มีการตั้งคำถามว่า เหตุใดเรือสินค้าสัญชาติไทยจึงสัญจรผ่านช่องแคบ ทั้งที่มีการประกาศเตือนการโจมตีแล้ว นายกฯ ระบุว่า บางข่าวบอกว่าเตือนแล้ว ซึ่งก็ไม่รู้ว่าการเดินเรือเป็นอย่างไร และเขาจะเชื่อฟังใคร ซึ่งอาจจะเป็นน่านน้ำสากลหรือไม่ เนื่องจากเรืออยู่ในช่องที่เป็นอ่าวเข้าไป ซึ่งต้องรอความชัดเจน
อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่ของไทยปลอดภัย ก็ถือว่ายังมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นอยู่ อีกทั้งได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสถานเอกอัครราชทูตเข้าไปดูแลให้ถึงตัว แต่ก็ทราบว่าใช้เวลามากในการเดินทาง ซึ่งได้ประสานกับประเทศที่ดูแลลูกเรือเรียบร้อยแล้ว
ผู้สื่อข่าวถามว่า ทางการไทยจะทำหนังสือไปยังอิหร่านเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงหรือไม่ นายกฯ ระบุว่า ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง ส่วนการเชิญเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทยเข้ามาชี้แจงนั้น ได้มอบมอบหมายให้ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ ดำเนินการ
ส่วนจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างไทย-อิหร่านหรือไม่ นายกฯ ย้ำว่า ต้องดูที่เหตุผลว่าเป็นอย่างไร ซึ่งการเข้ามาทำร้ายเรือของไทยไม่ใช่สิ่งที่ชอบ
ส่วนบริษัทเอกชนที่เป็นเจ้าของเรือสินค้าได้ติดต่อชี้แจงเพิ่มเติมกับรัฐบาลหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า คงมีการติดต่อกับกระทรวงคมนาคมหรือกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะต้องดำเนินการรับผิดชอบ