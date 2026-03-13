เพื่อไทย สานสัมพันธ์พรรคคอมมิวนิสต์จีน ชูยุทธศาสตร์พรรคต่อพรรค นำงานวิจัย Biotech ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งอนาคต
วันที่ 13 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 มี.ค.ที่ผ่านมา พรรคเพื่อไทย นำโดยนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค พร้อมด้วยนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ สส.บัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกฯ พรรคเพื่อไทย นำคณะร่วมหารือแลกเปลี่ยนความเห็นกับนายจาง เจี้ยนเว่ย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูง ณ สถานเอกอัครราชทูตจีน
เพื่อกระชับความร่วมมือและสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมือง ตามคำเชิญของเอกอัครราชทูตจีนฯ
พรรคเพื่อไทย ได้ย้ำถึงหัวใจสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นความผูกพันเชิงยุทธศาสตร์ที่มีรากฐานมายาวนานตั้งแต่ยุคสมัยพรรคไทยรักไทย
การขับเคลื่อนความสัมพันธ์ในรูปแบบ “พรรคต่อพรรค” จะเป็นฟันเฟืองหลักในการเชื่อมโยงนโยบายและสร้างความไว้วางใจในระดับบริหาร เพื่อให้การผลักดันนโยบายสาธารณะมีความต่อเนื่องและมั่นคงในระยะยาว
ในมิติเศรษฐกิจและการพัฒนา พรรคเพื่อไทยแสดงเจตจำนงชัดเจนที่จะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากความสำเร็จของจีนในด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีแห่งอนาคต โดยเฉพาะอุตสาหกรรม Biotech เทคโนโลยีการแพทย์ (Medical Technology) เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมทางการแพทย์ของภูมิภาค
และงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมอวกาศที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดาวเทียม ตลอดจนต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามโมเดลการขจัดความยากจนของจีน ซึ่งครอบคลุมถึงเทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำสูง (Precision Farming) และการใช้โดรนเกษตร อันเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างรายได้ใหม่และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ พรรคเพื่อไทยมุ่งมั่นสานต่อและขยายผลความร่วมมือในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง-ล้านช้าง โดยเฉพาะการจัดการปัญหามลพิษข้ามพรมแดนที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งเป็นประเด็นที่ริเริ่มไว้ตั้งแต่สมัยรัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร
โดยมุ่งเน้นไปที่การควบคุมมลพิษทางอากาศหรือปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 รวมถึงการจัดการสารพิษและคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายสำคัญอย่างแม่น้ำกกและแม่น้ำสาย เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและความยั่งยืนของทรัพยากรน้ำควบคู่ไปกับการรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาค
พรรคเพื่อไทย มุ่งสร้างเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ผ่านโครงการ Talent Mobility และ Fellowship Program ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนที่โดดเด่นด้าน STEM เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนได้งบ จบได้งาน 4 ปี 4 ล้านคน” โดยเน้น Upskill/Reskill แรงงานไทยในอุตสาหกรรม AI, EV, หุ่นยนต์, เซมิคอนดักเตอร์
พร้อมยกระดับอาชีวศึกษาด้วยระบบ Education-to-Industry และธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ที่เชื่อมโยงการปฏิบัติจริงกับภาคเอกชนเพื่อให้การันตีมีงานทำทันที ทั้งนี้ พรรคขอบคุณจีนที่สนับสนุนตัวแทนคนรุ่นใหม่ของพรรคร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างมิตรภาพและยกระดับความร่วมมือระหว่างพรรคการเมืองอย่างยั่งยืนในอนาคต
ในช่วงท้ายของการหารือ คณะผู้แทนพรรคเพื่อไทยได้แสดงความขอบคุณต่อสถานเอกอัครราชทูตจีนที่ให้ความสำคัญกับการสร้างมิตรภาพร่วมกับสมาชิกคนรุ่นใหม่ของพรรคมาโดยตลอด
พร้อมกันนี้ยังได้ใช้โอกาสนี้เชิญผู้แทนระดับสูงจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนมาเยี่ยมเยือนพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการในอนาคตอันใกล้ เพื่อตอกย้ำความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและเดินหน้าความร่วมมือเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศอย่างสูงสุด
สำหรับการหารือในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ฝ่ายจีน นำโดย นายจาง เจี้ยนเว่ย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย นายหยวน รุยดง ที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองสถานทูตจีน นายหลี่ หาง เลขานุการตรีสถานทูตจีน และนายล่าย หยี่ฉี ผู้ช่วยเลขานุการสถานทูตจีน
ฝ่ายไทย ประกอบด้วย นายจุลพันธ์ นายยศชนัน นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แคนดิเดตนายกฯ นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ประธานคณะทำงานนโยบายพรรค นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ อดีตรมว.ต่างประเทศ นายจักรพงษ์ แสงมณี รองหัวหน้าพรรคและอดีตรมช.ต่างประเทศ นายพงศ์ศรัณย์ อัศวชัยโสภณ คณะทำงานนโยบายการคลังพรรค และน.ส.ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ คณะทำงานนโยบายต่างประเทศพรรคและอดีตที่ปรึกษารมว.ต่างประเทศ