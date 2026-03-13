“เท้ง” ยัน เที่ยงนี้รู้ ปชน. ส่งคนชิงประธานสภาฯ หรือไม่ พร้อมเคาะชื่อประธานวิปฝ่ายค้าน รับ เล็งไทม์ไลน์ยื่นซักฟอก แต่อุบไว้ก่อน รอความชัดเจนในพรรค
เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2569 ที่อาคารอนาคตใหม่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงการประชุม สส. ในวันนี้ว่า ในช่วงเช้าจะมีการหารือถึงการตัดสินใจเป็นมติพรรคว่า จะส่ง สส. ชิงเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ คาดว่าจะได้ข้อสรุปในช่วงเที่ยง ส่วนช่วงบ่ายจะเป็นเรื่องกระบวนการภายในพรรค
ส่วนการให้เสนอตัวหรือเสนอชื่อบุคคลทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้าน (ประธานวิปฝ่ายค้าน) จะมีการพูดคุยในช่วงเช้า
“ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุม สส.พรรค ยอมรับว่าอาจจะมีการนำประเด็นเรื่องความเสี่ยงในคดี 44 สส. มาประกอบการพิจารณา แต่ที่สำคัญมากกว่า คือ เรื่องของความรู้ความสามารถของบุคคลที่เสนอตัวมาดำรงตำแหน่ง ต้องเป็นที่ยอมรับจากเพื่อน สส. ในพรรคประชาชน และเป็นที่ยอมรับจาก สส.ต่างพรรค” นายณัฐพงษ์ กล่าว
เมื่อถามว่าต้องเคยเป็น สส. มาแล้วหรือไม่ สำหรับผู้จะมาทำหน้าที่ประธานวิปฝ่ายค้าน นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ค่อนข้างเปิด ไม่จำเป็นว่าต้องเป็น สส.หลายสมัย ตอนนี้รายชื่อที่ส่งมามีทั้ง 2 แบบ แต่ยังไม่ถึง 10 คน ยืนยันว่าจะมีความชัดเจนในช่วงเช้าแน่นอน และในช่วงเที่ยงจะมีการแถลงรายละเอียด
นายณัฐพงษ์ กล่าวย้ำว่า ในวันนี้จะต้องมีความชัดเจนให้ได้ข้อสรุปว่า พรรคประชาชนจะส่งบุคคลชิงตำแหน่งประธานสภาฯ หรือไม่ หรือตัดสินใจโหวตอย่างไร ก่อนจะถึงวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 15 มี.ค.นี้ ขณะเดียวกันจะมีการพูดคุยเรื่องเตรียมเสนอร่างกฎหมาย 9 ชุด ที่จะเสนอทันทีเมื่อเปิดสมัยประชุมว่าจะมีการผลักดันอย่างไรบ้าง
นายณัฐพงษ์ ยังกล่าวถึง การตรวจสอบคุณสมบัติของรัฐมนตรีในครม.ชุดใหม่ว่า มีการเก็บข้อมูลอยู่เรื่อยๆ แต่สิ่งที่ยืนยันได้ตอนนี้ คือ พร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่ ซึ่งพรรคประชาชนไม่ได้มีความพยายามที่จะจัดตั้งรัฐบาลแข่ง ยังคงยืนยันหลักการว่า พรรคอันดับ 1 ต้องเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
แต่ขณะนี้ก็มีการพูดคุยถึงไทม์ไลน์หากการจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้พลิกขั้ว มีการพูดคุยว่าไทม์ไลน์ที่เหมาะสมในการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเป็นช่วงไหน แต่ยังไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียด ขอให้ภายในพรรคคุยกันให้เกิดความชัดเจนแล้วจะสื่อสารอีกครั้งหนึ่ง