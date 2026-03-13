ณัฐพงษ์ มองค้านสายตา หลังคณะอนุกกต. ชี้ 229 คนไม่มีความผิดคดีฮั้วสว. เผยพรรคมีข้อมูลเพิ่มเติม จ่อดำเนินการ ติงรัฐตรึงราคาพลังงานเอื้อธุรกิจขนาดใหญ่ เรียกร้องเปิดข้อมูลส่วนต่าง เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
เมื่อวันที่ 13 มี.ค.2569 ที่อาคารอนาคตใหม่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้ง คณะที่ 36 ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติเสียงข้างมาก 5:2 ค้านมติของคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวน ชุดที่ 26 โดยชี้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาคดีฮั้วสว. 229 คน ประกอบด้วย สว.ชุดปัจจุบัน 138 ราย กรรมการบริหารพรรคการเมือง สส. สมาชิกพรรค และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอีก 91 ราย ไม่มีความผิดว่า เป็นสิ่งที่ค้านสายตาประชาชน
ผลสรุปจากคณะอนุฯออกมาแล้ว ต่อไปต้องเข้าที่ประชุม กกต.ชุดใหญ่ ซึ่งต้องติดตามในส่วนนี้อย่างใกล้ชิด แต่ยังคงคาดหวังว่ากกต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมา
ในส่วนของพรรคประชาชน นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรค ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด ตอนนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขบวนการเลือกสว.ที่ผ่านมา และพรรคเตรียมการดำเนินการต่อไป
เมื่อถามถึงสถานการณ์สู้รบในสงครามตะวันออกกลาง นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า สิ่งที่น่ากังวลที่สุดตอนนี้คือราคาพลังงาน ที่รัฐบาลพยายามตรึงราคา ซึ่งเรามีข้อห่วงใยว่ามาตรการตรึงราคาต่าง ๆ จะให้ผลประโยชน์เฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ ส่วนปั๊มรายย่อยไม่ได้รับประโยชน์จากส่วนนี้
อยากเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยข้อมูลซัพพลายเชน ในเรื่องธุรกิจพลังงานต่างๆ ให้มีความโปร่งใส ทั้งโรงกลั่น ปั๊มว่าใครมีส่วนต่างเท่าไหร่บ้าง เพื่อให้ประชาชนได้มองเห็นว่ามาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาลดำเนินการ เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
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