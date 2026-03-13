ธีระศักดิ์ เข้ารายงานตัวเป็น สว. แทน ‘หมอเกศ’ ยันไม่ฝักใฝ่การเมืองฝ่ายใด พร้อมผลักดันกฎหมายเพื่อประโยชน์ประชาชน ปัดวิจารณ์ปล่อยผี 229 คนคดีฮั้วสว. อ้างเกินอำนาจหน้าที่
เมื่อวันที่ 13 มี.ค.2569 ที่รัฐสภา นายธีระศักดิ์ อรัญพิทักษ์ สว. เข้ารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา แทนน.ส.เกศกมล เปลี่ยนสมัย อดีตสว. หลังศาลฎีกามีคำพิพากษา ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา 10 ปี มีผลทำให้ตำแหน่ง สว. กลุ่มที่ 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกันว่างลง 1 ตำแหน่ง
ส่งผลให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีสำรองเลื่อนขึ้นมาเป็น สว.แทน และให้อยู่ในตำแหน่งเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่ ทำให้ขณะนี้มี สว.ครบ 200 คนแล้ว
นายธีระศักดิ์ กล่าวว่า ตนเป็น สว.กลุ่ม 19 จาก จ.เชียงราย มีอาชีพเป็นวิศวกร และอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งตนมีปณิธานการทำงาน มุ่งมั่นกลั่นกรองกฎหมาย เสนอแนะกฎหมายใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม และจะติดตามตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล และให้คำแนะนำอย่างมีคุณภาพ
นายธีระศักดิ์ กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องการเมือง ตนไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด จะทำตามปณิธานที่ตั้งไว้ คือ สว.ต้องมีความเป็นอิสระต่อการเมือง และไม่คิดเป็นศัตรูกับใคร และจะมุ่งเน้นผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ในการทำงานจะมีการประสานกับเพื่อน สว.และจะไม่ทำตัวให้แตกแยก ฝักใฝ่ฝ่ายใด เป้าหมายคือทำให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ
การมี สว. คือเพื่อสร้างความหลากหลาย เราจึงต้องให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อท้ายสุดแล้วจะได้กฎหมายและกติกาในการอยู่ร่วมกันอย่างดีและมีคุณภาพ
ส่วนข้อกฎหมายที่ยังมีข้อกังวลหรือต้องการผลักดันเป็นพิเศษนั้น นายธีระศักดิ์ กล่าวว่า บางกฎหมายยังคงมีปัญหาอยู่และมีความไม่ยุติธรรม ก็ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นในส่วนของ One Stop Service ในเรื่องการลงทุนต่างๆ ต้องทำให้โปร่งใส เรียบง่าย มีประสิทธิภาพที่สุด
อีกหลายอย่างที่มองว่ายังพัฒนาได้ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งเรายังตกอยู่ภายใต้แอปพลิเคชั่นของต่างชาติ ตนเชื่อว่าเรามีมหาวิทยาลัยชั้นยอด ที่จะพัฒนาเทคโนโลยีแอปพลิเคชั่นต่างๆ ช่วยประชาชนลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ซึ่งควรมีรายได้และอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่งต้องดูว่ามีหน่วยงานใดที่ช่วยเหลือได้บ้าง
เมื่อถามถึงคดีฮั้ว สว. ที่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่ 36 มีมติให้ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 229 คน ไม่มีมูลความผิด นายธีระศักดิ์ กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับกติกาและวิจารณญาณของกรรมการที่จะวินิจฉัย แต่ส่วนตนไม่มีความเห็นในเรื่องนี้ เนื่องจากเกินเขตอำนาจหน้าที่ของตน