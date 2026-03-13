เปิดมาตรการรัดเข็มขัด วุฒิสภา รับมือวิกฤตตะวันออกกลาง งดดูงาน ตปท.-คุมค่าไฟ-คุมค่าอาหาร-WFH ชี้หากทำได้ เซฟเงินกว่า 155 ล้านบาท คืนหลวง

วันที่ 13 มี.ค. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานจากอาคารรัฐสภา จากกรณีที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) ที่มีนายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม ออกคำสั่งให้สมาชิกวุฒิสภา (สว.) งดและเลื่อนเดินทางไปดูงานต่างประเทศ รวมถึงร่วมกันประหยัดค่าน้ำไฟ เพื่อขานรับมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นั้น

เมื่อพิจารณางบประมาณในส่วนนี้เทียบกับปีก่อนหน้าจะพบว่า งบประมาณในการจัดประชุมทวิภาคีและไปเยือนต่างประเทศของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญทั้ง 21 คณะ ถูกตั้งไว้คณะละ 3,714,000 บาท งบรวมทั้งหมด 77,994,000 บาท ซึ่งยังไม่นับรวมคนที่ไม่ได้เป็น กมธ. หากจะเดินทางไปด้วย ต้องได้รับความเห็นชอบของประธานวุฒิสภา

โดยหากมาตรการงดและเลื่อนดูงานต่างประเทศถูกบังคับใช้อย่างเคร่งครัด จะสามารถประหยัดงบประมาณในส่วนนี้ได้ทันที เกือบ 78 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นก้อนเงินที่สูงที่สุดในค่าใช้จ่ายที่มีมาตรการออกมาทั้งหมด

ส่วนงบประมาณค่าไฟฟ้าและน้ำประปาของรัฐสภา ในปี 2568 มีมูลค่ามหาศาล โดยแบ่งสัดส่วนการจ่ายระหว่าง 2 สภา ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจ่าย 70% และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจ่าย 30% ซึ่งค่าไฟฟ้าใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 160 ล้านบาทต่อปี วุฒิสภาต้องแบกรับค่าไฟ 48 ล้านบาท ส่วนค่าน้ำประปา งบรายจ่ายรวมประมาณ 14 ล้านบาทต่อปี ส่วนที่วุฒิสภาต้องจ่าย คิดเป็น 4.2 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่มีมาตรการคำสั่งให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ยังครอบคลุมถึงการเบิกจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มในการประชุม ซึ่งหากพิจารณาจากฐานข้อมูลเดิมในปี 2566 ที่รัฐสภาได้รับจัดสรร พบว่างบค่าอาหารสูงถึง 72 ล้านบาท โดยมีเกณฑ์เบิกจ่ายสูงสุดวันละ 1,000 บาทต่อคน

หากลดงบประมาณส่วนนี้ได้ จะทำให้ประหยัดลงไปได้มากเช่นกัน และหากวุฒิสภาเลิกประชุมก่อนเวลา 20.00 น. ก็จะลดมื้อค่ำและมื้อดึก จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญที่จะช่วยลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลงได้

ทั้งนี้ จากการรวบรวมตัวเลขมาตรการรัดเข็มขัดของวุฒิสภาในครั้งนี้ หากสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างเคร่งครัด จะพบว่าในส่วนของงบดูงานต่างประเทศของ 21 คณะกรรมาธิการจะสามารถประหยัดเงินคืนหลวงได้ทันที 77,994,000 บาท

ค่าน้ำและค่าไฟฟ้าในสัดส่วน 10% ของวุฒิสภา ซึ่งจะช่วยลดรายจ่ายลงได้อีกประมาณ 5,220,000 บาท และค่าอาหารและเครื่องดื่ม ในสมาชิกรัฐสภา หากลดลงหรือยกเลิกได้จะช่วยประหยัดเงิน 72 ล้านบาทต่อปี ทำให้ยอดงบประมาณที่จะคืนคลังแผ่นดิน รวมประมาณ 155,214,000 บาท

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