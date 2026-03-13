ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืนยกฟ้อง เสรีพิศุทธ์ ฟ้องหมิ่น ‘สิระ’กรณีให้สัมภาษณ์สื่อปมสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ชี้เป็นแสดงความเห็นด้วยความสุจริต
เมื่อวันที่ 13 มี.ค.2569 ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ห้องพิจารณา 608 ศาลนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีหมายเลขดำ อ.951/2564 ที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เป็นโจทก์ฟ้อง นายสิระ เจนจาคะ อดีตสส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ และเป็นประธานกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ อดีตสส.ปทุมธานี พรรคเพื่อไทย เป็นโฆษกและกมธ.กฎหมายฯ ร่วมกันเป็นจำเลยที่ 1-2 ในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
กรณีเมื่อวันที่ 10 ก.พ.2564 นายสิระ กับ นายชัยยันต์ ร่วมให้สัมภาษณ์ทำนองว่า โจทก์รุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะเพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือของบ้านบริเวณบ้านริมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ย่านต.บางกระบือ บางซื่อ กทม. ทั้งที่โจทก์ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ
โจทก์จึงขอให้ศาลพิพากษาลงโทษพวกจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326,328 ประกอบมาตรา 83 ,86 ด้วย จำเลยให้การปฏิเสธ และได้รับการประกันตัว
เช้าวันนี้ นายสิระ กับนายชัยยันต์ จำเลยที่ 1-2 พร้อมทนายความมาฟังคำพิพากษา ขณะที่ผู้รับมอบฉันทะโจทก์มาศาลตามนัด
คดีนี้ศาลชั้นต้น พิพากษาเมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2566 ว่า จากพยานหลักฐานที่สื่อแต่ละสำนักรายงานข่าว มีรายละเอียดแตกต่างกันไปแต่มีทิศทางเดียวกันว่า สิ่งก่อสร้างของโจทก์ล่วงล้ำพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา แม้จะมีการฟ้องร้อง แต่คดียุติไปแล้วก็ตาม แต่ต่อมาก็ยังมีการร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าวอยู่
ดังนั้น เพื่อคลายข้อสงสัยของประชาชน การกระทำของจำเลยที่ 1-2 ซึ่งให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นต่อสื่อมวลชนเป็นไปด้วยความสุจริต ไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท พิพากษายกฟ้อง
ต่อมาโจทก์ยื่นอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ตรวจสำนวนปรึกษากันแล้วเห็นว่า ขณะเกิดเหตุ จำเลยที่ 1 เป็นเป็นประธานกมธ.กฎหมายฯ และจำเลยที่ 2 เป็นโฆษกและกมธ.กฎหมาย ซึ่งเรื่องดังกล่าว นายสนธิญา สวัสดี ได้ร้องเรียนให้ตรวจสอบ จำเลยทั้งสองจึงดำเนินการตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างในลำน้ำเจ้าพระยาตามข้อมูลข้อเท็จจริง และเป็นอำนาจหน้าที่ของประธานกมธ.และกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 129 วรรคหก
ดังนั้น การให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน จึงเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต ไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ที่ศาลชั้นต้นพิพากษามานั้น ศาลอุทธรณ์เห็นพ้องด้วยพิพากษายืน