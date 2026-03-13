เลขาฯ ป.ป.ช. เผยความคืบหน้า คดี 44 สส.ก้าวไกล ยังไม่ส่งคำร้องให้ศาลฎีกา ชี้อยู่ระหว่างขยายระยะเวลา ติดเรื่องเอกสารในสำนวนนิดเดียว

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2569 นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการยื่นคำร้องคดีอดีต 44 สส.พรรคก้าวไกล ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง กรณีเข้าชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ให้ศาลฎีกาพิจารณาว่า ปัจจุบัน ป.ป.ช.ยังไม่ได้ยื่นคำร้องดังกล่าวต่อศาลฎีกา อยู่ระหว่างการขยายระยะเวลา

ผู้สื่อข่าวถามว่า เกิดอุปสรรคติดขัดในส่วนใด นายสุรพงษ์ กล่าวว่า เรื่องนี้จริงๆ ร่างคำร้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางเราต้องการเร่งให้เสร็จเพื่อยื่นคำร้องในเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตาม ยังติดในเรื่องของเอกสารในสำนวนนิดเดียว ต้องให้ตรงกับข้อเท็จจริงในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคดียุบพรรคก้าวไกล ให้รัดกุมที่สุด หลังจากนี้คาดว่าจะยื่นศาลฎีกาได้โดยเร็ว

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