พลังงาน แจง “ค่าการกลั่น” พุ่ง ตามกลไกตลาด ราคาน้ำมันสำเร็จรูปหักลบต้นทุนน้ำมันดิบ ยัน ไม่มีผลต่อราคาน้ำมันหน้าปั๊ม เร่งศึกษาแผนนำเข้าน้ำมันรัสเซีย
เมื่อเวลา 11.40 น.วันที่ 13 มี.ค. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน แถลงผลประชุมศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ว่า ในที่ประชุม ศบก. ได้หารือกับผู้ประกอบการกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันในประเทศ ถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับความผันผวนของราคาน้ำมัน และค่าการกลั่น
โดยกระทรวงพลังงานตรวจสอบเบื้องต้น ไม่พบความผิดปกติของค่าการกลั่นที่สูงขึ้นในช่วงนี้ และการปรับขึ้นไม่ได้ถูกกำหนดโดยโรงกลั่นหรือภาครัฐ แต่เป็นผลจากกลไกตลาด คือ ราคาน้ำมันสำเร็จรูป เช่น เบนซิน ดีเซล แอลพีจี ที่อิงตามราคาตลาดภูมิภาค (ม็อบสิงคโปร์) หักลบด้วยต้นทุนน้ำมันดิบที่เป็นไปตามกลไกการซื้อขายล่วงหน้า
นายสราวุธ กล่าวว่า ค่าการกลั่นที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) รายงานเป็นการสะท้อนสถานการณ์จริงในตลาด ที่มีทั้งช่วงบวกและติดลบ แต่ค่าการกลั่นไม่ได้สะท้อนผลกำไรที่แท้จริงของโรงกลั่นเสมอไป หากโรงกลั่นไม่มีประสิทธิภาพ แม้ค่าการกลั่นจะสูงก็อาจประสบภาวะขาดทุนได้
นอกจากนั้น กรณีที่ซื้อน้ำมันดิบมาในราคาสูง แต่เมื่อกลั่นเสร็จแล้ว ราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกปรับตัวลดลง โรงกลั่นต้องแบกรับความเสี่ยงจากการขาดทุนเช่นกัน
ผู้สื่อข่าวถามว่า ค่าการกลั่นที่สูงจะมีผลกระทบต่อภาคประชาชนอย่างไร นายสราวุธ กล่าวย้ำว่า ค่าการกลั่นเป็นเพียงดัชนีที่บอกส่วนต่างระหว่างราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในแต่ละวันเท่านั้น ไม่ได้มีผลโดยตรงต่อราคาที่ประชาชนต้องจ่ายหน้าปั๊ม ซึ่งราคาขายปลีกที่สถานีบริการจะอิงจากราคาหน้าโรงกลั่น เป็นราคาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปบวกภาษีและกองทุนต่างๆ ตามกลไกตลาดเสรี
บางช่วงเวลา เช่น สถานการณ์สงคราม อาจทำให้ราคาน้ำมันสำเร็จรูปอาจพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากความตื่นตระหนกของตลาด แม้ต้นทุนน้ำมันดิบยังไม่ปรับขึ้นก็ตาม
ทั้งนี้ การปรับขึ้นราคาน้ำมันในสัปดาห์หน้า รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงพลังงานร่วมกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจัดทำฉากทัศน์ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนและนำเสนอต่อ ศบก. ต่อไป
เมื่อถามถึงความคืบหน้าเรื่องการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย นายสราวุธ กล่าวว่า ในเชิงเทคนิคโรงกลั่นในประเทศไทยสามารถรองรับน้ำมันดิบจากรัสเซียได้ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการประสานงานร่วมกับกลุ่มโรงกลั่นและเทรดเดอร์ เพื่อพิจารณารายละเอียดการจัดซื้อ
เบื้องต้นจะอิงกับราคาน้ำมันดิบบรอนท์เป็นหลัก เพื่อเป็นทางเลือกในการบริหารจัดการต้นทุนพลังงานของประเทศ ในการจัดหาน้ำมันทดแทนจากแหล่งน้ำมันในตะวันออกกลาง